HUAWEI Watch D2, monitoriza la presión arterial y detecta arritmias sin renunciar al diseño

Durante el Congreso de la Sociedad Europea de Cardiología 2025 (ESC), uno de los encuentros científicos más influyentes en salud cardiovascular, HUAWEI presentó sus últimas innovaciones en tecnología sanitaria. En su espacio «HUAWEI Health», la compañía mostró en exclusiva los avances del próximo HUAWEI WATCH D2, un dispositivo con soluciones de monitorización de la presión arterial y detección de arritmias, en línea con el lema de esta edición, «Cardiología sin fronteras». Su lanzamiento oficial está previsto para el 19 de septiembre de 2025, reforzando el compromiso de HUAWEI con la salud digital.

Avances en la atención cardiovascular a través de tecnología wearable

En todo el mundo, más de 245 millones de personas viven con hipertensión, pero solo un 51,6 % ¹ es consciente de ello. Esta brecha de diagnóstico convierte la concienciación y el control temprano en una prioridad urgente para la salud cardiovascular. Con esta realidad como punto de partida, el nuevo HUAWEI WATCH D2 combina precisión médica y facilidad de uso en el día a día. Sus certificaciones CE² MDR y NMPA Clase II refuerzan la confianza en un dispositivo que une innovación y fiabilidad para apoyar a millones de usuarios en la gestión de su salud

Respaldado por expertos líderes mundiales

HUAWEI WATCH D2 ha sido reconocido por expertos cardiovasculares de referencia internacional por su precisión y avances en monitorización. El profesor George Stergiou, presidente de STRIDE BP (organización científica internacional integrada por expertos en hipertensión) y de la Sociedad Internacional de Hipertensión, destacó la validación del dispositivo conforme a los estándares internacionales AAMI/ESH/ISO, que establecen los criterios de referencia para la precisión de los equipos de medición de la presión arterial, así como su capacidad de realizar un seguimiento ambulatorio durante 24 horas, incluso en el sueño y las actividades diarias Esta funcionalidad permite obtener registros precisos en situaciones en las que habitualmente resulta difícil medir la presión arterial.

Reforzando aún más su valor, el profesor Junbo Ge, del Hospital Zhongshan de la Universidad de Fudan —una de las instituciones médicas más prestigiosas de China—, subrayó que el dispositivo facilita el seguimiento de parámetros clave como la variabilidad de la frecuencia cardíaca (VFC), el electrocardiograma (ECG) y la presión arterial, lo que lo convierte en una herramienta más cómoda y accesible para la gestión de la salud a largo plazo.

Gracias a la avanzada tecnología TruSense™ de HUAWEI, el nuevo HUAWEI WATCH D2 permite un seguimiento preciso y continuo de la presión arterial, la saturación de oxígeno en sangre (SpO³), el ritmo cardíaco y otros parámetros clave de salud, todo integrado en un único y elegante dispositivo

Líderes en tecnología sanitaria portátil

HUAWEI presentó en el Congreso ESC 2025 su nuevo HUAWEI WATCH 5, equipado con la innovadora tecnología de sensor X-TAP. Este avance permite monitorizar la salud con solo apoyar un dedo, ofreciendo mediciones de oxígeno en sangre en tiempo real en apenas 10 segundos y hasta 10 métricas de salud en solo 60 segundos.

Innovaciones como esta refuerzan el liderazgo de HUAWEI en el mercado mundial de wearables, donde alcanzó una cuota del 21,9 % en el primer trimestre de 2025, con un crecimiento interanual del 42,4 % (IDC, 2025). En China, la compañía ha mantenido la primera posición durante seis años consecutivos, combinando precisión tecnológica y diseño elegante, respaldados por una red global de I+D en Alemania, Suecia, India y China. Este crecimiento sostenido confirma la capacidad de HUAWEI para ofrecer soluciones de salud digital innovadoras que conectan con millones de consumidores en todo el mundo.

Sistema avanzando de monitorización de la presión arterial

HUAWEI WATCH D2 marca un antes y un después en la tecnología sanitaria portátil. Se trata del primer smartwatch del mundo que obtiene tanto el registro de dispositivo médico de clase II de la NMPA en China como la certificación CE MDR de la Unión Europea para la monitorización ambulatoria de la presión arterial desde la muñeca. Estos reconocimientos no solo avalan su precisión clínica, sino que también refuerzan la apuesta de HUAWEI por acercar la tecnología médica a la vida cotidiana.

Esa visión se materializa en la tecnología patentada TruSense™, que dota a HUAWEI WATCH D2 de funciones avanzadas de monitorización de la presión arterial. El dispositivo permite realizar mediciones puntuales bajo demanda y, al mismo tiempo, llevar un control automático de 24 horas, con registros nocturnos de especial valor clínico. Para mayor comodidad, el dispositivo programa automáticamente las mediciones en momentos clave del día —por la mañana, por la tarde y durante la noche—, adaptándolas a los ritmos naturales del organismo.

Gracias a la combinación de certificaciones internacionales y tecnología propia, HUAWEI WATCH D2 ofrece una experiencia única: la precisión de un dispositivo médico con la facilidad de uso de un reloj inteligente. De este modo, garantiza un seguimiento continuo y fiable de la presión arterial, integrado de manera natural en la rutina diaria del usuario.

Detención de arritmias

HUAWEI WATCH D2 incorpora ahora el análisis de arritmia por onda de pulso con certificación CE, lo que permite a los usuarios vigilar de forma fiable los ritmos cardíacos irregulares, incluida la fibrilación auricular. El sistema ofrece alertas en tiempo real y un análisis de tendencias a largo plazo, ayudando a identificar irregularidades entre chequeos médicos y reforzando la prevención en el día a día.

La función es compatible con iOS, Android y HarmonyOS, lo que amplía su accesibilidad. Además, ha recibido recientemente aprobación en seis nuevos mercados —entre ellos Arabia Saudí y Australia— y ya está disponible en un total de 32 regiones a nivel mundial, consolidando su papel en la gestión global del bienestar cardiovascular.

Opciones renovadas en el diseño

Basándose en sus avanzadas funciones de monitorización de la salud, HUAWEI WATCH D2 incorpora ahora una nueva y sofisticada variante en color azul, que se suma a los modelos en blanco y negro ya existentes. Esta versión premium mantiene la comodidad y ligereza características de la serie —10 gramos más ligera que generaciones anteriores— e integra la innovadora correa inspirada en la piel de tiburón. Con ello, los usuarios disponen de más opciones de estilo para adaptar el dispositivo a su propia estética.

Este enfoque en el diseño se completa con una construcción de una sola pieza de 26 mm y correas de liberación rápida, que reflejan el compromiso de HUAWEI por unir funcionalidad y comodidad en el uso diario. De esta manera, HUAWEI WATCH D2 no solo ofrece precisión en la gestión de la salud, sino también versatilidad y elegancia en su diseño.