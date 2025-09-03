IWC Schaffhausen presenta IWC. Curated.; sus relojes históricos escogidos del Museo IWC

miércoles 03 de septiembre de 2025 , 10:05h

IWC Schaffhausen presenta IWC. Curated.; su oferta de relojes históricos cuidadosamente seleccionados. Escogidos de manera individual por un grupo de expertos del Museo IWC, los relojes de IWC. Curated. abarcan algunas de las eras más significativas de la historia relojera de la Maison y están ahora disponibles en boutiques seleccionadas de todo el mundo. Cada reloj bajo esta etiqueta ha sido meticulosamente inspeccionado, restaurado y puesto en servicio por los experimentados relojeros de piezas vintage en Schaffhausen. Los relojes de IWC. Curated. Están certificados y se acompañan de la Garantía Internacional Limitada de IWC, que se extiende a ocho años desde su registro.

IWC Schaffhausen echa la vista atrás en su historia de más de 150 años. Cada era ha producido relojes que siguen siendo muy apreciados a día por los amantes de la relojería, debido a su significado histórico, intrincada ingeniería o diseño atemporal. Para proveer de una fuente fiable y transparente al comprar una pieza histórica de IWC, la Manufactura de relojes de lujo presenta IWC. Curated., su nueva oferta de relojes históricos cuidadosamente seleccionados.

“A través de la oferta de IWC. Curated, queremos dar la oportunidad a los entusiastas de la relojería de poseer un reloj que forma parte de nuestro legado. No importa a donde les haya llevado su viaje; preparamos meticulosamente estos relojes para asegurar que están listos para comenzar su nuevo capítulo”, explica David Seyffer, historiador y comisario del Museo IWC en Schaffhausen.

Los relojes ofrecidos a través de IWC. Curated, son individualmente seleccionados e inspeccionados por expertos del Museo IWC en Schaffhausen. El foco se centra en referencias que representan eras importantes de la historia de la Maison o su legado relojero. Además, IWC ofrece también un servicio para localizar y proveer de referencias específicas a petición del cliente.



En la sede de IWC en Schaffhausen, cada reloj se somete a una meticulosa inspección. Experimentados relojeros de piezas vintage, que cuentan con décadas de experiencia en el servicio y reparación de piezas históricas, restauran sus cajas, correas y calibres. El objetivo es restaurar los relojes al máximo posible de las condiciones originales usando auténticas y, si es posible, componentes del periodo histórico correcto. Los relojeros de piezas vintage disfrutan del privilegio de acceder a los extensos archivos corporativos de IWC, que contienen una amplia selección de las piezas por separado de cada reloj y calibre producido en Schaffhausen.

Además de completar el proceso de restauración, IWC lo acompaña de una certificación oficial que detalla la autenticidad y procedencia de cada reloj. Todos los relojes de IWC. Curated, cuentan con una Garantía Internacional Limitada que se extiende a ocho años desde su registro.

IWC. Curated. comenzará a estar disponible exclusivamente en boutiques seleccionadas de Suiza, Reino Unido, Dubai y Japón. Los entusiastas de la relojería pueden explorar los relojes históricos en la boutique de Shaffhausen, la boutique de Battersea Power Station en Londres, la boutique de Dubai Mall y la boutique de Ginza en Tokyo.



Entre los relojes disponibles para su compra se encuentra un Ingenieur SL, Referencia 1832 original; diseñado por el renombrado artista y diseñador de relojería Gerald Genta en la década de los 70. Otra pieza de IWC. Curated. es el Da Vinci Calendario Perpetuo Cronógrafo (Referencia 3750) de 1985; el primer reloj de IWC de contar con un calendario perpetuo y desarrollado por Kurt Klaus. Con este ingenioso calendario perpetuo controlado por una corona, la legendaria relojería de IWC a comienzos de la década de los 80 creó una complicación que continúa siendo referencia actualmente por su eficacia y facilidad de uso. También, otro de los relojes que se ofrecen es un genuino Navigator Wristwatch Mark 11 (Referencia de tienda No. 6B/346), un reloj con herramienta antimagnética producido en 1952 por la British Royal Air Force.