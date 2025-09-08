Otoño en Varsovia: museos, música y rincones con encanto

lunes 08 de septiembre de 2025 , 10:18h

Este otoño, Varsovia se tiñe de colores cálidos y ofrece a los visitantes una combinación única de historia, cultura y modernidad. Desde sus imponentes monumentos hasta sus acogedores cafés, la capital polaca promete experiencias inolvidables para todos los viajeros.

Una de las novedades más destacadas es Highline Warsaw, la nueva atracción turística ubicada en la Varso Tower, la estructura más alta de la Unión Europea. Su terraza panorámica abrirá el 9 de septiembre, ofreciendo una perspectiva única de la ciudad.

El Parque Real de Łazienki, en el centro de la ciudad, forma parte de la ruta real que va desde el casco antiguo hasta el Palacio de Wilanów. Aquí se pueden visitar el Palacio sobre el Agua (entrada gratuita en noviembre), el teatro de estilo griego y el Monumento a Chopin. A ambos lados del parque destacan también el Castillo Ujazdowski, con vistas al barrio de Praga y al río Vístula, y el Palacio Belweder, residencia veraniega del último rey de Polonia y, posteriormente, del Gran Duque de Rusia.

Además del Palacio sobre el Agua, Varsovia cuenta con otras residencias históricas como el Palacio de Wilanów y el Castillo Real, todos ellos accesibles con entrada gratuita en noviembre. Para quienes quieran profundizar en su historia, existen audioguías en español, aunque merece la pena visitar con guía local para una experiencia más completa.

Si prefieres combinar turismo con eventos, Varsovia ofrece una agenda cultural intensa: el Festival de Cerveza del 16 al 18 de octubre, con degustaciones y talleres en inglés; conciertos de la música de Chopin en salas de cámara, y el Concurso Internacional de Piano Fryderyk Chopin, que celebra su XIX edición del 2 al 23 de octubre.

Además de Chopin, Varsovia es la ciudad natal de María Skłodowska-Curie, cuyo museo biográfico se encuentra en la calle Freta 16, en el casco antiguo.

Una escapada de otoño también puede coincidir con el Día de Todos los Santos, momento solemne y nostálgico en Polonia. El Cementerio de Powązki es un lugar de gran valor artístico e histórico, donde descansan figuras como Irena Sendlerowa o Władysław Reymont. Alrededor de estas fechas se celebran numerosos conciertos de jazz, incluyendo el veterano festival Jazz Jamboree, que este año se realizará del 23 al 25 de octubre, reflejando la nostalgia del otoño antes de la llegada de la animada temporada navideña.

Varsovia en otoño combina historia, cultura y eventos que harán que cualquier visita sea inolvidable.