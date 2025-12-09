martes 09 de diciembre de 2025 , 08:15h

El estadio Riyadh Air Metropolitano vuelve a convertirse en una gran pista de patinaje del 22 de diciembre al 11 de enero.

Además de poder practicar una las actividades más típicas de esta época del año, habrá talleres, pintacaras, actuaciones infantiles, zona gaming, sesiones de música en directo, la mejor gastronomía y muchas más sorpresas.

El Estadio Riyadh Air Metropolitano acoge por Navidad una de las pistas de patinaje más grandes de Europa con más de 4760 m² de hielo alrededor del césped y capacidad para albergar a más de 1500 patinadores simultáneos. Del 22 de diciembre de 2025 al 11 de enero de 2026 se podrá disfrutar de una experiencia que también cuenta con talleres para niños y niñas y personas adultas, espectáculos de luces sobre hielo y otras sorpresas.

El evento Madrid On Ice es mucho más que patinaje, la experiencia se completa con talleres navideños, espectáculos de luces sobre hielo y puestos de chocolate con churros, castañas asadas y algodón de azúcar, donde poder degustar los productos típicos de esta época festiva.

El programa también cuenta con atracciones infantiles que incluyen castillos hinchables o el trenecito de Papá Noel y con dos zonas de restauración cerradas y aclimatadas con diferentes puestos de comida para disfrutar del mejor fast food, churros, chocolate, crepes y dulces navideños.

LA EXPERIENCIA DE MADRID ON ICE

Madrid On Ice es mucho más que una pista de hielo: es un gran punto de encuentro donde la magia de la Navidad cobra vida. Un espacio pensado para que grandes y pequeños disfruten juntos, combinando la emoción de patinar con una programación llena de actuaciones musicales y actividades temáticas.

Madrid On Ice es la oportunidad perfecta para congelar momentos inolvidables en familia, con amigos o en pareja, y vivir experiencias únicas que solo esta época del año puede ofrecer.

MÚSICA

Este año, Madrid On Ice trae una gran novedad: la música será protagonista en el escenario principal del estadio.

Las mañanas estarán llenas de ilusión con actuaciones infantiles diseñadas para los más pequeños, que disfrutarán de la magia de la música en un ambiente navideño único.

Cuando caiga la noche, el ritmo subirá de nivel con actuaciones musicales exclusivas pensadas para un público joven y adulto, convirtiendo Madrid On Ice en el plan perfecto para compartir durante estas fiestas.

Edad recomendada: todos los públicos, teniendo en cuenta que los menores de 9 años deberán ir acompañados de un adulto.