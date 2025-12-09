Parques Reunidos anuncia una campaña navideña sin precedentes en Europa

martes 09 de diciembre de 2025 , 08:00h

Parques Reunidos da la bienvenida a la temporada navideña con una de sus programaciones más espectaculares hasta la fecha, ya que sus parques europeos se transforman en mundos navideños inmersivos llenos de luz, música, imaginación y alegría compartida. Desde selvas tropicales iluminadas y pistas de hielo flotantes hasta desfiles cinematográficos y mágicos belenes subacuáticos, la temporada de Navidad de este año promete experiencias inolvidables para millones de familias.

"Cada Navidad, nuestros parques se convierten en un lienzo lleno de alegría, imaginación y asombro", dijo Brad Loxley, director ejecutivo de Operaciones de Parques Reunidos. "Este año presentamos nuevas actuaciones, luces espectaculares y momentos mágicos para todas las edades. Invitamos a los visitantes a entrar en un mundo de ensueño en donde podrán crear recuerdos inolvidables juntos. Dar vida a esa magia es nuestra mayor pasión", añadió. En toda Europa, los parques de Parques Reunidos invitan a las familias a celebrar la Navidad rodeados de imaginación, naturaleza, emoción y momentos compartidos. Con espectáculos exclusivos, escenarios espectaculares, iniciativas comunitarias y encuentros mágicos, la temporada de este año refuerza el compromiso de la compañía de crear experiencias inolvidables para visitantes de todas las edades

Novedades por país….

España

Parque Warner Madrid – Una Navidad de Cine Regresa con Christmas Studios

El popular Christmas Studios regresa en su segunda edición con nuevas experiencias inspiradas en la magia de la producción cinematográfica. Las novedades de este año incluyen:

Un árbol de Navidad rediseñado de 22 metros con efectos de sonido y vídeo sincronizados, que combina decoración clásica con los personajes más icónicos de los Looney Tunes y DC para ofrecer una experiencia navideña inmersiva.

Dos nuevos espectáculos: Bubble Christmas y Happy Holidays!

Repsol Christmas Music Studio, donde los visitantes pueden grabar su propio villancico con instrumentos profesionales y sonido de calidad de estudio.

Estas novedades se unen a los clásicos The Santa Musical Bell, Una Navidad en Dodge City, Christmas Town, El Taller de Papá Noél y la gran Cabalgata de Reyes Magos del 5 de enero.

Parque de Atracciones de Madrid – Winterland, un Reino de Hadas y Luz

El parque invita a los visitantes a un universo de fantasía habitado por hadas y criaturas mágicas. Las novedades incluyen:

Además, egresan los favoritos de los fans, como La Magia de las Hadas, el musical Noel, encuentros (meet & greets) con los personajes de Nickelodeon, y las visitas de Papá Noel y los Reyes Magos.

Zoo Aquarium de Madrid, Faunia y Atlantis Aquarium – Una Navidad Salvaje y con compromiso

El Belén Acuático regresa al Zoo Aquarium de Madrid, que este año inaugurará la unidad de buceo GEAS de la Guardia Civil, junto con el lanzamiento de la Exposición del Calendario Solidario 2026 de la Guardia Civil en apoyo a la Confederación Autismo España. La exposición, creada en colaboración con Zoo Aquarium de Madrid, Faunia y Atlantis Aquarium, destaca la fotografía inclusiva a través de 13 escenas temáticas de conservación. Los visitantes pueden disfrutar de esta iniciativa solidaria durante toda la Navidad y el año 2026.

Otros puntos destacados de la temporada incluyen:

Nuevos nacimientos de animales en Faunia : cinco crías de suricata, un tití de Geoffroy y un polluelo de pingüino rey de tres meses.

: cinco crías de suricata, un tití de Geoffroy y un polluelo de pingüino rey de tres meses. Actividades continuas de conservación y educación en los tres parques, desde el aprendizaje sobre biodiversidad marina en Atlantis Aquarium hasta programas internacionales de cría en Zoo Aquarium de Madrid y Faunia.

Alemania

Movie Park Germany – Una Navidad de Hollywood de Luces, Música y Magia

La tercera edición de Hollywood Christmas brilla más que nunca con 800000 luces y cuatro áreas temáticas navideñas. Las nuevas incorporaciones incluyen:

Movie Park’s Santa Experience .

Scrooge 4D.

The Great Christmas Magic Show, un show interpretado por Christian Farla.

Actuaciones en vivo Tune in for Christmas.

Christmas Sparkle–A Light for Everyone, que combina voces y acrobacias.

Durante algunos días, el coro de góspel Leslie B. Harmonies actuará en vivo, añadiendo alma y calidez a la temporada.

Tropical Islands – Glowing Tropics Iluminan la Selva Tropical Cubierta Más Grande del Mundo

Esta Navidad, Tropical Islands presenta Glowing Tropics transformando su icónica selva tropical en un impresionante paisaje de ensueño con instalaciones de arte luminosas, colores vibrantes y un diseño de iluminación inmersivo.

Cada fin de semana, los visitantes pueden sumergirse en la atmósfera electrizante de la Rave the Wave Glow Party, que cuenta con un DJ en vivo y deslumbrantes efectos de luz que convierten el mundo tropical cubierto más grande de Europa en una gran celebración.

La experiencia se eleva aún más gracias a otros puntos destacados de la temporada. Los visitantes pueden explorar las tiendas efímeras temáticas, beber cócteles de autor que brillan en la oscuridad en el Glow Bar y disfrutar de una fascinante actuación de samba con coreografías luminosas; un espectáculo navideño tropical sin igual en Europa.

Bélgica

Bobbejaanland – El Primer Bobbejaanland Winter de la Historia

Este debut histórico transforma el parque en una gran maravilla invernal con:

800 árboles de Navidad de la región belga de Kempen (Flemish Kempen).

30 km de luces de hadas (guirnaldas luminosas).

35 actividades festivas para toda la familia.

Una espectacular pista de hielo flotante de 375 m² en el Lago de la Escarcha (Lake of Frost).

Un acogedor chalet alpino con bebidas calientes, aperitivos y entretenimiento en vivo.

The Land of Fire and Ice presenta un palacio de hielo de 78 m² con un deslumbrante laberinto de espejos, además de encuentros (meet & greets) con Santa Claus y la Reina de las Nieves y el estreno de Winter Circus.

Países Bajos

Slagharen – Winter Slagharen, un Invierno del Salvaje Oeste como nunca antes

Este invierno Slagharen ofrece más magia que nunca. En su temporada de Navidad renovada los visitantes podrán disfrutar con: