Ocean Allure Costa Mujeres: lujo y relax solo adultos de H10

H10 Hotels refuerza su presencia en el Caribe con la inauguración del Ocean Allure Costa Mujeres, su nuevo resort exclusivo para adultos. Situado frente a la playa de Costa Mujeres, este establecimiento combina lujo, confort y diseño contemporáneo, ofreciendo a sus huéspedes una experiencia de bienestar, relax y gastronomía de primer nivel en un entorno paradisíaco.

H10 Hotels da un paso más en su apuesta por el segmento premium en el Caribe con la apertura del Ocean Allure Costa Mujeres, el primer resort de la marca Ocean Allure Caribbean Resorts, diseñado exclusivamente para adultos. Con esta inauguración, la compañía consolida su presencia en destinos estratégicos de la región y ofrece una propuesta centrada en el descanso, el bienestar y la exclusividad frente al mar.

El complejo se ubica en la playa de Costa Mujeres, (México) un enclave de arena blanca y aguas turquesas situado a pocos kilómetros al norte de Cancún, rodeado de manglares y selva tropical. La arquitectura de edificios de baja altura se integra en el paisaje, respetando el entorno natural y ofreciendo vistas despejadas del mar desde prácticamente todas las estancias.

El lobby, concebido en colaboración con el reconocido estudio Lázaro Rosa-Violán, destaca por su luminosidad gracias a grandes ventanales y techos altos inspirados en las palapas de madera de la región. Dos imponentes bustos femeninos reciben al huésped, mientras un gran mural con escena marítima completa un espacio donde diseño, arte y naturaleza se funden.

Suites de inspiración marina y confort absoluto

El resort cuenta con 599 suites amplias y luminosas, decoradas en tonos claros y materiales de alta calidad que evocan el entorno marino. Cada estancia dispone de smart TV con Chromecast, minibar gratuito con reposición diaria, room service y un completo baño con bañera de hidromasaje y ducha efecto lluvia. También incluyen amenities ecológicas de la marca Rituals y detalles de bienvenida.

Entre las tipologías destacan las Swim-Up Junior Suites, ubicadas en planta baja con acceso directo a piscina, y la Privilege Master Suite Ocean Front, con cama King Size, salón independiente, terraza con jacuzzi y un cabezal que integra elementos marinos, ofreciendo vistas privilegiadas al Caribe.

Gastronomía internacional y experiencias culinarias

El hotel ofrece un concepto Unlimited Culinary Experience, con ocho restaurantes y diez bares, incluyendo espacios en rooftops y zonas de piscina. La oferta gastronómica combina cocina internacional en vivo, restaurantes a la carta de inspiración francesa, italiana, mexicana y japonesa, así como un moderno steak house. Los huéspedes del servicio Privilege cuentan además con restaurante exclusivo gourmet, acceso al Sunset Bar y al Allure Lounge con infinity pool.

Bienestar, deporte y entretenimiento solo para adultos

Ocean Allure Costa Mujeres ha sido diseñado para equilibrar relax, actividad física y entretenimiento. Entre sus instalaciones se incluyen dos piscinas principales, una piscina de olas para practicar surf, un río tranquilo, bolera, salón de juegos, gimnasio 24 horas y pistas deportivas. El programa de animación contempla actividades diurnas como snorkel o voleibol playa, así como música en vivo, espectáculos y veladas temáticas nocturnas.

El Despacio Spa Centre, ubicado en el corazón del resort, ofrece un espacio de bienestar integral con circuito de aguas, jacuzzi, sauna y baño de vapor, además de cabinas de tratamientos personalizados y gimnasio. Un salón de belleza y peluquería completan la experiencia para quienes buscan cuidado y relajación total.

Privilege: exclusividad y servicios personalizados

El servicio Privilege, Exclusive Rooms and Services, está diseñado para quienes desean un plus de exclusividad. Incluye alojamiento en habitaciones superiores, áreas privadas en piscina y playa, restaurante y bar exclusivos, room service 24 horas, amenities premium y detalles de bienvenida como obsequio y botella de vino seleccionada por el chef. Además, los huéspedes disfrutan de servicios de mayordomía y atención personalizada durante toda la estancia.

Espacios para eventos y celebraciones

El resort cuenta con dos salones panelables con luz natural que, unidos, alcanzan 482 m² y capacidad para 640 personas, ideales para reuniones corporativas o celebraciones privadas. Sus áreas exteriores frente al mar convierten al complejo en un enclave perfecto para bodas y eventos únicos, con escenarios naturales que se integran en la propuesta de lujo y bienestar del hotel.

Con esta apertura, H10 Hotels amplía su presencia en México, donde ya cuenta con cuatro resorts, y refuerza su posicionamiento en el Caribe, sumando también complejos en Punta Cana y Jamaica. Ocean Allure Costa Mujeres se presenta, así como un nuevo referente para quienes buscan exclusividad, confort y experiencias memorables en un entorno paradisiaco.

Ocean Allure Costa Mujeres

Playa Condominio Maestro Costa, Supermanzana 006 Manzana 002 Lote 001

77400 Costa Mujeres, Q.R., México

Teléfono: +1 876-615-8100

