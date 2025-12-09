Navidad en Palma: tradición, música y experiencias familiares para estas fiestas

martes 09 de diciembre de 2025 , 09:00h

La capital balear estrena la temporada navideña con una programación cultural que pone en valor su patrimonio, recupera tradiciones y crea espacios de encuentro para todas las edades.

El Ayuntamiento de Palma ha organizado un extenso programa para celebrar la Navidad 2025, con el objetivo de ofrecer una propuesta festiva diversa, participativa y pensada para todas las edades. Aunque hubo algunas actividades que tuvieron lugar tras el encendido de las luces el pasado 22 de noviembre, la temporada navideña comienza oficialmente el día 8 de diciembre, con la celebración de la Inmaculada.

Durante esta época, Palma se transforma en un escenario lleno de luz, tradiciones artesanas y música. La ciudad propone un recorrido único por su Navidad más auténtica: desde belenes históricos que forman parte del patrimonio local hasta mercados artesanales, conciertos, gastronomía tradicional y actividades pensadas para disfrutar en familia.

Belenes que forman parte de la memoria de la ciudad

La tradición belenista palmesana vuelve a ser protagonista con algunos de los nacimientos más emblemáticos de Baleares. El Belén del Consistorio, instalado en el vestíbulo de Ayuntamiento de Palma, reúne cada año a residentes y curiosos alrededor de sus más de 170 figuras de cerámica elaboradas artesanalmente.

Otro imprescindible es el Belén de la Misericòrdia, uno de los más antiguos de la isla, con escenas que muestran oficios tradicionales y paisajes mallorquines. También destaca el Belén Napolitano del Museu de Mallorca, una pieza única del siglo XVIII que sorprende por su complejidad artística y su detallismo barroco.

Mercados navideños llenos de artesanía local

Los mercados de Navidad se convierten en lugares de encuentro donde descubrir productos artesanos y propuestas gastronómicas de la isla. El Mercado de la Plaza Mayor reúne a decenas de artesanos con figuras de belén, cerámica, decoración y dulces tradicionales.

El Mercado de la Rambla, por su parte, incorpora flores de temporada, coronas navideñas y pequeños obsequios elaborados en talleres locales. A ellos se suman propuestas más recientes como el Mercado del Pueblo Español, cuyas calles y plazas se convierten en un verdadero país de las maravillas invernal, con una visita especial de Papá Noel y diversos puestos de regalos.

Música para todos: conciertos y tradición coral

La música vuelve a ocupar iglesias, patios y auditorios de Palma durante toda la Navidad. Una de las apuestas más destacadas este año son los conciertos de corales que, gracias a su gran acogida, vuelven a llenar Palma de villancicos y música en directo. Habrá 16 conciertos en puntos emblemáticos como la plaza de Cort o el passeig del Born.

La programación incluye también actividades itinerantes como charangas, elfos y pajes reales, así como flashmobs en calles y barrios como Blanquerna o Nuredduna. El Teatre Principal y el Auditori de Palma ofrecerán propuestas especiales de Navidad, desde orquestas sinfónicas hasta espectáculos musicales familiares.

Planes familiares para disfrutar de la ciudad

La Navidad es también un momento ideal para descubrir Palma con los más pequeños. El Parc de Ses Estacions acoge actividades infantiles, talleres y espectáculos pensados para disfrutar en familia. Uno de los planes más esperados por los más pequeños —y también por los adultos— es el Tren de Navidad de Palma, que recorre las principales calles iluminadas de la ciudad. Este año contará con dos recorridos, uno por el casco histórico y otro por el barrio de Eixample.

Este pequeño tren turístico funciona como una ruta temática que permite disfrutar de la iluminación, los mercados y los comercios tradicionales de una manera cómoda y divertida. Con paradas estratégicas y un ambiente festivo a bordo, el Tren de Navidad se ha convertido en una tradición de estas fechas, mientras se descubre la ciudad desde una nueva perspectiva.

Sabores que marcan la Navidad en Palma

La gastronomía navideña mallorquina acompaña estas fechas con recetas que forman parte de la tradición local. Las mesas se llenan de sopes de Nadal, lechona al horno o escaldums de pollo o pavo, platos que las familias preparan generación tras generación.

Entre los dulces, destacan los turrones artesanos, los robiols, las crespells y los emblemáticos bunyols, presentes en mercados y pastelerías de toda la ciudad. Los hornos y pastelerías históricas del centro, como Fornet de la Soca o Ca'n Joan de s'Aigo, se convierten en paradas imprescindibles para quienes buscan sabores auténticos y elaboraciones tradicionales.