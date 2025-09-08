Roma, París y Ámsterdam, los destinos que buscan los españoles para romper con la rutina

lunes 08 de septiembre de 2025 , 10:23h

Cerca del 72 % de los españoles considera que el solo hecho de pensar en un nuevo viaje le ayuda a estar motivado en la vuelta a la rutina y a enfocarse en sus metas, efecto especialmente notable entre ellas (81 %).

Los destinos europeos que más felicidad despiertan a los españoles son: Roma (36,6 %), París (27,8 %) y Ámsterdam (26,5 %). En España los más deseados son Menorca (17,6 %) y Lanzarote (16,6 %).

Con la vuelta al cole y al trabajo, septiembre invita a empezar el curso planificando la próxima escapada para desconectar de la rutina. Los españoles tienen muy claro los destinos más felices para volar hacia la próxima escapada: Roma es el destino europeo estrella (36,6 %); le siguen París (27,8 %) y Ámsterdam (26,5 %). En España, los destinos estrella son Menorca (17,6 %) y Lanzarote (16,6 %).

Así lo demuestran los datos extraídos de dos encuestas realizadas por Vueling, compañía perteneciente al grupo IAG, para entender mejor el impacto de los viajes en la felicidad de los españoles.

Imaginar un próximo destino: clave para focalizarse en nuevas metas y romper con la rutina

El regreso a la rutina puede ser monótono, pero planificar un viaje se convierte en el mejor antídoto. Para un 72 % de los encuestados, el simple hecho de imaginar un próximo destino les ayuda a mantenerse motivados y positivos. Este efecto es todavía más significativo entre las mujeres (81 %).

Septiembre también es un mes para planificar y retomar propósitos. Para un 63 % de los encuestados, decidir el destino de la próxima escapada es uno de los momentos más felices de un viaje. Además, un 68 % asegura que viajar les ayuda a recargar pilas y a enfocarse en nuevas metas, especialmente a ellas (76,6 % frente a un 59,5 % de los hombres).

La sociedad española lo tiene claro: para un 98 % de los encuestados, viajar es sinónimo de felicidad. Tanto es así, que un 74 % lo considera la mayor fuente de bienestar, solo por detrás de compartir tiempo en familia (76 %).