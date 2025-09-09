Películas taiwanesas cautivan al público en el Festival de Cine Asiático de Osaka

martes 09 de septiembre de 2025 , 09:31h

Ocho producciones de Taiwán ocuparon un lugar central en la edición número 21 del Festival de Cine Asiático de Osaka (OAFF, siglas en inglés), que se celebró del 29 de agosto al 7 de septiembre.

El Centro Cultural de Taipéi en Tokio colaboró con los organizadores del OAFF para presentar Taiwán: Expo 2025, Cine en Movimiento, informó el Ministerio de Cultura. El programa especial incluye el largometraje Unexpected Courage (Valentía inesperada), los cortometrajes Gurgling (Borborreo) y The Black Dog (El perro negro), así como una selección de clásicos taiwaneses —entre ellos Tracing to Expo ’70 (Rumbo a la Expo 70)— restaurados por el Instituto de Cine y Audiovisuales de Taiwán.

Tracing to Expo ’70, dirigida por Liao Hsiang-hsiung, fue escogida como película inaugural del festival, mientras que Unexpected Courage, de Shawn Yu, compite tanto por el Gran Premio como por el Premio al Talento Más Prometedor, señaló el ministerio.

Durante la proyección especial del 4 de septiembre con motivo de la Noche de Taiwán, el director del Centro Cultural en Tokio, Tseng Chien-lung, destacó el entusiasta apoyo del público japonés hacia el cine taiwanés desde que asumió el cargo. Citó al ministro de Cultura, Li Yuan, quien describió al cine como un lenguaje común que trasciende fronteras y conecta a las personas, y añadió que el centro continuará fortaleciendo y ampliando los vínculos entre Taiwán y Japón a través del arte y el cine.

El Ministerio de Cultura indicó que varias películas taiwanesas presentadas en ediciones anteriores del OAFF han logrado consolidarse en el mercado japonés, y expresó su deseo de que las de este año sigan los pasos de títulos como Kano, Our Times (Nuestros tiempos) y The Bold, the Corrupt, and the Beautiful (La Audaz, la Corrupta y la Bella).