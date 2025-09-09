Brodis invita a disfrutar del aperitivo con una propuesta única y con sello propio

martes 09 de septiembre de 2025 , 09:43h

Con motivo del Día del Aperitivo (19 de septiembre), Brodis invita a disfrutar de este momento con una propuesta única y con sello propio. Bravas de gnocchi, empanadillas de ternera kebab, croquetas con salsa de London curry y maridajes inesperados protagonizan las principales tapas de este sorprendente picoteo.

El aperitivo ya no es solo para los domingos. Esa es la propuesta de Brodis, el restaurante de Malasaña que ha hecho del kebab su punto de partido. En este restaurante el aperitivo se vive como un ritual que se disfruta tanto entre semana como el fin de semana. Y es que este local, conocido por su original forma de maridar platos de street food con vinos poco convencionales, ofrece ahora nuevas razones para alargar la hora del vermut y convertir el picoteo en toda una experiencia.

Coincidiendo con el Día del Aperitivo (19 de septiembre) y con la vuelta a la rutina tras el verano, Brodis reivindica este momento del día como el plan perfecto para reencontrarse con el barrio. Lo hace con una carta de entrantes tan sabrosos como inesperados: unas bravas elaboradas con gnocchi, crujientes por fuera y melosas por dentro, acompañadas por las salsas caseras del restaurante; empanadillas de ternera kebab al estilo argentino, con masa casera y aroma especiado; croquetas de pollo asado con salsa estilo London Curry; o brócoli frito con salsa de sésamo, cacio e pepe y cebolla frita. Todo diseñado para compartir y alargar la conversación con un vino.

Como es habitual en Brodis, cada plato puede maridarse con una cuidada selección de vinos “frikis” (así denominados en el restaurante por su singularidad y carácter), elegidos por su capacidad de sorprender y conectar con el público.

“Queremos que la gente venga también por la experiencia del aperitivo. No hace falta venir siempre a comer o cenar. Aquí puedes picar algo diferente, tomar una copa de buen vino y desconectar un rato. Esa es la esencia de Brodis”, explican desde el equipo del restaurante. Una invitación que cobra aún más sentido cuando se descubre su propuesta para el aperitivo. Porque este momento puede seguir siendo una caña con aceitunas, pero también puede ser una empanadilla de ternera kebab con un vino blanco natural de microbodega. Esta manera de elevar el picoteo demuestra hasta dónde puede llegar un concepto que desafía lo esperado en torno a un restaurante kebab.