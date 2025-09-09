Taiwán promueve la cooperación cultural global

martes 09 de septiembre de 2025 , 09:41h

La viceministra de Cultura, Hsu Yi-chun, encabezó una delegación que asistió al Diálogo de Alto Nivel sobre Industrias Culturales y Creativas (HLD-CCI, siglas en inglés) del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC, siglas en inglés), celebrado el 27 de agosto en Corea del Sur, demostrando el entusiasmo del Gobierno por colaborar con las economías miembro del APEC en este ámbito.

Según el Ministerio de Cultura (MOC, siglas en inglés), esta fue la primera vez que el APEC celebró un diálogo centrado en la cultura. Los tres temas principales fueron: Conectar: las industrias culturales y creativas (CCI, siglas en inglés) como nuevo catalizador para la cooperación económica dentro del APEC; Innovar: desarrollo de las CCI impulsado por la innovación digital y la inteligencia artificial; y Prosperar: avanzar hacia una comunidad próspera en la región de Asia-Pacífico a través de las CCI.

Hsu compartió ejemplos de innovación tecnológica en las industrias culturales y de cooperación internacional en derechos de propiedad intelectual, como el teatro volador desarrollado por Brogent Technologies Inc., así como la película de 2023 Marry My Dead Body, adaptada al idioma tailandés. También destacó la colaboración de la Agencia de Contenido Creativo de Taiwán con Japón, Tailandia y Estados Unidos, lo cual apunta al potencial para futuros proyectos colaborativos internacionales.

La viceministra subrayó que la integración del contenido cultural con la tecnología actúa como catalizador de la innovación intersectorial, y agregó que Taiwán está trabajando activamente en la elaboración de directrices para la aplicación de inteligencia artificial generativa en el arte y la cultura.

El MOC reafirmó su compromiso de aprovechar la cultura para profundizar los lazos con sus socios.