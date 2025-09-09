Azier presenta su segundo disco Verte Cantar

martes 09 de septiembre de 2025 , 09:45h

AZIER lanza su segundo disco, Verte Cantar, cerrando una transición, un viaje de dos años que terminará en noviembre, con el lanzamiento de Luz de Fondo, donde veremos cuatro nuevas canciones. Con esa separación, la banda madrileña busca reflejar el paso hacia la madurez, la consolidación de un estilo propio.

AZIER está presentando sus nuevos temas en septiembre los días: 25 en Madrid (Sala Bosco, presentación del disco), 27 en Valencia (Sala El Volander) y el fin de gira será el día 27 de diciembre en Madrid (Sala Cadavra).

Azier inició esta gira de presentación el día 5 en Sevilla (sala LADY DRAMA), y el 6 en Granada (Sala ALBANTA).

Verte Cantar, primera parte de este doble disco, cuenta con seis temas donde las historias se entrelazan, y donde el orden a la hora de escuchar cada canción te permitirá hacer distintos viajes emocionales, pudiendo empezar o terminar allí Donde da la Vuelta el Viento. Una suerte de modelo para armar, en la que cada cual puede entrar y salir de las ciudades, los trenes y los propios afectos como quiera hacerlo.

AZIER es una banda de rock madrileña formada por José de la Morena y Miguel Larios. Criados en ese barrio que es pura música llamado Alameda de Osuna, y que han crecido al calor de distintas bandas en las que han tenido una amplia carrera musical. En 2022, lanzaron su primer álbum, titulado ‘Donde da la vuelta el viento’, compuesto por diez canciones que reflejan un año complejo, de los que todos vivimos alguna vez, en el que la vida estuvo a punto de romperse. Este trabajo se caracteriza por un estilo cercano al rock de autor, folk y música americana, marcando una evolución respecto a sus proyectos anteriores.