Geox redefine el calzado masculino con innovación, confort y estilo

La colección Otoño/Invierno 2025–2026 de Geox redefine el calzado masculino combinando tecnología innovadora, confort y estilo contemporáneo. Desde deportivas hasta botas, cada modelo está diseñado para adaptarse al ritmo del hombre moderno, desde los paseos por la ciudad hasta los momentos más formales, ofreciendo una fusión perfecta entre funcionalidad y elegancia italiana.
Con materiales de primera calidad, suelas flexibles y tecnologías exclusivas como SPHERICA y Fast-In System, la colección FW25 propone nuevas formas de caminar con ligereza, protección y estilo.
ZAPATILLAS SPHERICA 4x4
SPHERICA 4x4 se convierte en el nuevo imprescindible del streetwear, destacando por su diseño dinámico. La protección insuperable que ofrece la tecnología Amphibiox se combina con las características únicas de SPHERICA, cuya amortiguación está diseñada para reducir el impacto de cada paso. Confeccionada en una combinación de tejido técnico y detalles con acabado de goma, esta zapatilla es el complemento perfecto para afrontar el invierno con estilo y confort.
BOTAS SPHERICA EC7
Casual o formal, sea cual sea su estilo o propósito, el calzado masculino de Geox se distingue por un inconfundible sello de elegancia italiana.
Entre las novedades destaca Spherica EC7, un botín de ante reinterpretado con líneas modernas y equipado con la innovadora tecnología SPHERICA, que ofrece amortiguación avanzada, ligereza y una membrana transpirable e impermeable para un confort total en cada paso.
BOTÍN FLEXTRIDE PLUS
El más reciente éxito icónico de Geox, la tecnología Fast-In System, que permite un ajuste totalmente libre gracias al uso de cordones elásticos, se incorpora ahora a los nuevos Flextride Plus. Para la temporada Otoño/Invierno 2025–2026, esta línea cuenta con una suela ultraligera y flexible, ofreciendo sneakers y botines con cordones de estilo casual sofisticado.