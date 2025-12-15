100 Presepi in Vaticano (100 Belenes en el Vaticano)

100 BELENES EN EL VATICANO

EXPOSICIÓN INTERNACIONAL

Las piezas provienen de 32 países y están hechas de vidrio, seda, papel, resina y muchos otros materiales.

La exposición estará abierta hasta el 8 de enero de 2026.

"100 Pesebres en el Vaticano" acoge obras de artistas de todo el mundo en la Columnata de Bernini, en el lado izquierdo de la Plaza de San Pedro.

Ciento treinta y dos, para ser exactos, son los belenes expuestos en esta octava edición, procedentes de 23 países del mundo, incluidos muchos países europeos, como Italia, Francia, Croacia, Polonia, Hungría, Eslovaquia, Eslovenia, Rumanía y Suiza. Muchas obras también proceden de otras partes del mundo, como Estados Unidos, Perú, Eritrea, Corea, Venezuela, Taiwán, Brasil, Japón, Filipinas, Indonesia, Paraguay e India. Las diferentes naciones están representadas por sus respectivas Embajadas ante la Santa Sede, que han promovido el evento en sus propios países.

Desde el papel japonés hasta la seda, desde la resina hasta el poliestireno y la lana, desde la fibra de coco y plátano hasta el vidrio, son numerosos y variados los materiales utilizados para las piezas, entre las que también se puede ver un Nacimiento realizado en un barril de curtido, uno reproducido en la parte delantera de un autobús Atac, y también un belén de gran tamaño que representa una Roma "desaparecida".

La exposición permanecerá abierta hasta las 19:00 horas del jueves 8 de enero de 2026. La entrada es libre, gratuita y sin necesidad de reserva.