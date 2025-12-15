Emirates ofrece experiencias gratuitas a los viajeros que visiten Dubái este invierno

lunes 15 de diciembre de 2025 , 08:30h

Emirates ofrece a los viajeros aún más razones para visitar Dubái este invierno, con una oferta especial que combina una hospitalidad de primer nivel y experiencias únicas. Los clientes que reserven vuelos de ida y vuelta a Dubái antes del 21 de diciembre de 2025 disfrutarán de acceso gratuito a dos destacadas atracciones turísticas.

Los viajeros pueden admirar el skyline de Dubái con un magnífico crucero con cena al atardecer de 90 minutos por Dubái Marina y sumergirse por completo en una experiencia artística multisensorial de vanguardia en el Museo de Arte de Dubái.

Esta oferta limitada es válida para reservas realizadas hasta el 21 de diciembre para viajes entre el 7 de enero y el 18 de marzo de 2026.

Crucero al atardecer con Xclusive Yachts

El visitante podrá subir a bordo del crucero de Xclusive Yachts al atardecer y disfrutar de unas vistas impresionantes de Dubái Marina gracias a su estructura acristalada de 38 metros. Esta increíble experiencia se complementa con una deliciosa cena bufé internacional y los relajantes sonidos de música en directo mientras el sol se pone sobre la ciudad.

Museo de Arte de Dubái

El Museo de Arte de Dubái fusiona el arte digital con la narración sensorial. Las instalaciones inmersivas y los impresionantes paisajes visuales se ven realzados por paisajes sonoros originales y fragancias personalizadas, creando una experiencia verdaderamente multisensorial.

Aprovechar al máximo el viaje con Emirates

Además de esta oferta, Emirates sigue ofreciendo a sus clientes más oportunidades para sacar el máximo partido a su estancia en Dubái, entre las que se incluyen:

My Emirates Pass

Skywards Partners: los miembros del galardonado programa de fidelización Emirates Skywards pueden acumular millas con socios de todo el mundo, como hoteles, aerolíneas, empresas de alquiler de coches, tiendas y bancos. Los miembros pueden canjear estas millas por billetes de recompensa, mejoras de clase o incluso entradas para conciertos y eventos deportivos. Durante la estancia en Dubái, se pueden acumular millas con socios de toda la ciudad, como Dubai Duty Free, compras con la aplicación Skywards Everyday, Dubai Mall, Arabian Adventures, Emirates Holidays y muchos más. Los miembros de Skywards también disfrutan de wifi gratuito a bordo.

Emirates opera actualmente 35 vuelos semanales entre España (Madrid y Barcelona) y Dubái, incluyendo 7 por semana entre Dubái y Ciudad de México vía Barcelona.