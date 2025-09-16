El restaurante Oaxaca rinde homenaje al Día de la Independencia de México

martes 16 de septiembre de 2025 , 09:00h

El 16 de septiembre marca uno de los días más significativos del calendario mexicano: la celebración de su Día de la Independencia, una fecha en la que la historia, la cultura y la gastronomía se entrelazan. Este año, Oaxaca, el restaurante del chef Joan Bagur, se suma a la conmemoración con una propuesta especial disponible desde el 12 de septiembre hasta octubre, y solo de viernes a domingo, dos platos que miran a la tradición con respeto, pero también con la sensibilidad creativa del cocinero menorquín, siempre atento al producto de temporada y a la conexión entre México y el Mediterráneo.

El Chile en Nogada es uno de ellos, un auténtico emblema de la cocina poblana y una receta ligada al calendario estacional. Su origen se remonta al siglo XIX cuando las monjas agustinas del convento de Santa Mónica lo elaboraron en honor a Agustín de Iturbide. En la versión de Oaxaca, el chile poblano se asa y se limpia cuidadosamente para acoger un relleno de frutas, frutos secos y carne de cerdo picada a cuchillo, aromatizada con vino oloroso. La nogada de nuez fresca la envuelve en una capa sobre la que se incluyen granos de granada y hojas de cilantro, recreando los colores de la bandera mexicana y el espíritu festivo de esta fecha.

Pozole de gamba y jaiba concha suave

Por su parte, el Pozole de gamba y jaiba concha suave es la interpretación de uno de los platos más antiguos y celebrados de México. Tradicionalmente asociado a grandes celebraciones populares, en Oaxaca adquiere un carácter especial gracias a la visión de Joan Bagur: las gambas blancas y jaiba de concha suave, se saltean en adobo y aceite de oliva, y se incorporan al caldo para crear un plato con matiz y sabor. Esta versión conserva el espíritu festivo del pozole clásico, mientras introduce un guiño al Mediterráneo y a la sensibilidad gastronómica menorquina del chef.

Para quienes deseen complementar esta experiencia gastronómica con una bebida tradicional de México, junto al restaurante se encuentra la mezcalería, inspirada en las clásicas cantinas mexicanas. Este espacio ofrece una cuidada selección de mezcales, desde expresiones ahumadas hasta opciones más suaves, ideales para explorar la riqueza y diversidad de esta bebida ancestral. También Bagur propone cócteles de autor que reinterpretan clásicos mexicanos, perfectos para brindar y descubrir nuevas combinaciones de sabores que realzan los platos especiales de Oaxaca, un restaurante que ha logrado convertirse en un referente de la auténtica cocina mexicana fuera de México.