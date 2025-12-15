Filadelfia será sede de seis partidos del Mundial FIFA 26™, incluido un octavo de final

Ya se conoce el calendario de partidos que albergará la ciudad durante el Mundial FIFA 26™, después de que el sorteo final celebrado el pasado viernes día 5 definiera el programa completo de la fase de grupos del histórico torneo, organizado conjuntamente por Estados Unidos, Canadá y México.
Tras el sorteo, se ha confirmado que Filadelfia será sede de cinco encuentros de la fase de grupos y de uno de los partidos estrella de los octavos de final, que se disputará el 4 de julio, Día de la Independencia de Estados Unidos:
14 de junio, 19:00 h – COSTA DE MARFIL VS. ECUADOR
19 de junio, 21:00 h – BRASIL VS. HAITÍ
22 de junio, 17:00 h – FRANCIA VS. IRAK, BOLIVIA O SURINAM
25 de junio, 16:00 h – CURAZAO VS. COSTA DE MARFIL
27 de junio, 17:00 h – CROACIA VS. GHANA
4 de julio, 17:00 h – PARTIDO DE OCTAVOS DE FINAL
«La asignación de estos partidos marca un nuevo hito ilusionante de cara a 2026, un año que situará a Filadelfia en el escaparate mundial», señaló Gregg Caren, presidente y consejero delegado del Philadelphia Convention and Visitors Bureau. «Es un honor dar la bienvenida al mundo y mostrar la rica historia de Filadelfia, su vibrante escena cultural, la diversidad de sus comunidades y su pasión incomparable por el deporte».
El Mundial FIFA 26™ está llamado a ser el mayor evento deportivo jamás celebrado, con audiencias globales récord y millones de aficionados desplazándose entre los tres países anfitriones. Como una de las 16 sedes seleccionadas en Norteamérica, Filadelfia recibirá a selecciones, aficionados y medios de comunicación de todo el mundo en el Lincoln Financial Field, escenario de partidos que se jugarán ante gradas llenas y un ambiente excepcional.
Preparada para recibir al mundo
Filadelfia se prepara para ofrecer una experiencia de primer nivel a jugadores, aficionados y audiencias internacionales, con importantes inversiones en transporte, espacios públicos, sostenibilidad e infraestructuras turísticas de cara al torneo.
Quienes viajen a Filadelfia para asistir a los partidos podrán disfrutar de:
- Una ciudad cómoda para recorrer a pie y bien conectada por transporte público, con accesos rápidos y sencillos a Nueva York, Washington y a todo el corredor noreste de EE. UU.
- Una escena gastronómica reconocida internacionalmente, con restaurantes distinguidos por Michelin, sabores locales emblemáticos como el cheesesteak y una amplia oferta de cocinas del mundo que refleja la diversidad de la ciudad.
- Instituciones culturales de fama mundial, como la Campana de la Libertad, el Independence Hall, el Museo de Arte de Filadelfia y la Barnes Foundation.
- Una comunidad diversa y acogedora, con fuertes vínculos internacionales, en la que se hablan cerca de 100 idiomas.