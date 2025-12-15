Karãu y Torcuato, dos estilos de TardeBuena en Madrid

lunes 15 de diciembre de 2025 , 08:00h

La TardeBuena —ese aperitivo largo, luminoso y celebratorio que antecede a la cena de Nochebuena— se ha convertido en una de las tradiciones urbanas más esperadas por los madrileños. Lo que comenzó como un encuentro informal entre amigos se ha transformado en un auténtico ritual social en el que familias, compañeros y grupos de amigos se reúnen para brindar, conversar y compartir las primeras horas de la Navidad en un ambiente desenfadado y festivo. Las calles, terrazas y locales de la ciudad se llenan de movimiento, de música y de ese espíritu colectivo que anuncia que las fiestas han comenzado.

Este año, el Grupo La Fábrica lleva esta tradición un paso más allá y propone dos planes muy distintos para disfrutar la tarde del 24 de diciembre: uno vibrante, fresco y recién estrenado; y otro ya consolidado como un clásico navideño en pleno corazón de Serrano. Dos formas complementarias de celebrar el inicio de la Navidad, pensadas para adaptarse a distintos ritmos, estilos y maneras de disfrutar en la ciudad.

KARÃU: La primera TardeBuena en un invernadero lleno de ritmo

Por primera vez, Karãu abre su espectacular invernadero para celebrar su propia TardeBuena, convirtiendo este espacio —habitualmente sereno y luminoso— en un escenario vibrante donde la música y la estética tropical invernal se fusionan. Rodeado de vegetación exuberante, luz natural filtrada y una ambientación que sorprende desde el primer paso, el invernadero se transforma en un refugio cálido, festivo y lleno de vida para quienes quieren empezar la Navidad a golpe de ritmo.

La propuesta apuesta decididamente por la energía y el movimiento: DJ session continua, photocall, copa de cava de bienvenida y roscón para compartir entre brindis, selfies y conversaciones que fluyen de manera espontánea. Es un plan diseñado para quienes viven el 24 de diciembre como una celebración social, divertida y sin guion, con ese toque gamberro y libre que precede a la cena familiar.

Con esta apertura especial, Karãu se consolida como una nueva referencia del tardeo madrileño, ofreciendo un plan fresco, desenfadado y lleno de vibra para quienes buscan una tarde con personalidad propia. Una primera edición que inaugura un estilo de TardeBuena diferente: atrevido, luminoso y pensado para empezar la Navidad bailando.

TORCUATO: La segunda edición de una TardeBuena sofisticada desde las alturas

En lo alto del edificio ABC Serrano, la icónica terraza de Torcuato celebra su segunda edición de la TardeBuena, consolidándose como una cita imprescindible para quienes buscan una Navidad más pausada, sofisticada y con vistas privilegiadas sobre la Castellana. Este rooftop, ya convertido en un referente del ocio navideño madrileño, combina arquitectura clásica, luz dorada y una atmósfera cálida que invita a disfrutar de un aperitivo largo sin prisas, mientras la ciudad se tiñe del espíritu festivo.

La propuesta de Torcuato mezcla música cuidadosamente seleccionada, encuentros y conversaciones entre amigos, con una puesta en escena elegante y acogedora, diseñada para que cada brindis y cada momento se conviertan en un recuerdo especial. Cada detalle, desde la iluminación hasta la disposición de los espacios, está pensado para crear un ambiente chic, confortable y lleno de encanto.

Tras el éxito absoluto de su primera edición, Torcuato refuerza su compromiso con una TardeBuena de altura, donde estilo y comodidad se unen para ofrecer un plan único: celebrar la llegada de la Navidad en un entorno exclusivo, disfrutando del lujo de las pequeñas cosas y de la magia de las alturas madrileñas.

Dos espacios, dos estilos y una tradición que crece

La TardeBuena de Karãu y Torcuato refleja dos formas distintas de interpretar el tardeo madrileño, adaptándose a distintos gustos y estilos de celebrar.

Karãu, vibrante, vegetal y rítmico, es ideal para quienes quieren empezar la Navidad bailando, rodeados de un ambiente fresco, espontáneo y lleno de energía. Su invernadero tropical ofrece un plan desenfadado y lleno de vida, perfecto para quienes disfrutan de la música, los brindis y la compañía en un entorno original y festivo.

Torcuato, elegante, pausado y con vistas privilegiadas, se convierte en la elección de quienes buscan una experiencia más sofisticada. Su rooftop sobre la Castellana invita a disfrutar de la Navidad con calma, entre conversaciones, aperitivos largos y un entorno cuidado, donde cada detalle contribuye a crear un ambiente acogedor y chic.

Dos propuestas diferentes, dos personalidades distintas, pero una misma esencia: celebrar juntos el inicio de la Navidad en Madrid, haciendo de la TardeBuena un momento para compartir, brindar y vivir la ciudad con alegría y estilo.

Para quienes quieran disfrutar de esta tradición urbana y elegir su plan ideal, aquí están las direcciones y horarios:

KARÃU

24 de diciembre de 2025

Horario de 12:00 a 19:00

Paseo de Recoletos, 2 (Entrada por el Jardín de Linares)

TORCUATO – CC ABC Serrano

24 de diciembre de 2025

Horario de 12:00 a 19:00

Calle Serrano, 61 – Planta 4ª (Edificio ABC Serrano)

Ya sea en el invernadero vibrante de Karãu o en el rooftop sofisticado de Torcuato, la TardeBuena se consolida como una tradición madrileña en la que la música, la conversación y los brindis marcan el inicio de la Navidad. Un plan pensado para todos los gustos, donde cada tarde se convierte en un recuerdo compartido y un homenaje a la alegría de encontrarse.