Radisson Collection Gran Vía: arte, historia y confort en Bilbao

Bilbao se renueva una vez más como destino europeo imprescindible gracias al Radisson Collection Gran Vía Bilbao, un hotel de cinco estrellas que combina historia, diseño y sostenibilidad. Firmado por el prestigioso estudio dAAr Arquitectura, este proyecto no solo transforma un emblemático edificio neoclásico, sino que establece un nuevo estándar de hospitalidad urbana, donde el lujo y la conciencia ecológica coexisten en perfecta armonía.

Historia y modernidad en un edificio icónico

Ubicado en la Gran Vía, el hotel ocupa un histórico inmueble proyectado en 1945 por Manuel Galíndez, originalmente sede del Banco Hispano Americano. La rehabilitación integral llevada a cabo por dAAr Arquitectura convirtió este edificio protegido en un hotel contemporáneo que respeta su valor patrimonial. La intervención implicó desde la restauración de la fachada hasta la reconfiguración total de los interiores, preservando elementos históricos mientras se integraban soluciones modernas y sostenibles, incluyendo ascensores accesibles, mejoras estructurales y sistemas de eficiencia energética.

El Radisson Collection Gran Vía Bilbao cuenta con 137 habitaciones, incluidas suites con terrazas privadas y jacuzzi, así como espacios pensados para la relajación y el ocio: un spa, gimnasio, restaurante de alta cocina vasco-japonesa y un bar en la azotea con vistas panorámicas de la ciudad. Los salones para eventos ofrecen ambientes flexibles y sofisticados, ideales tanto para reuniones profesionales como celebraciones privadas.

Sostenibilidad y certificación internacional

El hotel ha logrado la certificación LEED Platinum, el máximo reconocimiento en construcción sostenible, así como el distintivo LEED Innovation, por su fomento de la movilidad peatonal y ciclista en el centro urbano. Esta distinción refleja el compromiso con la eficiencia energética, la utilización de materiales reutilizados y estructuras de madera contralaminada, así como la optimización de instalaciones para reducir el consumo y la huella de carbono.

Diseño que enamora

El interiorismo del hotel es un viaje sensorial. La reinterpretación contemporánea del Art Decó, combinada con guiños a la cultura japonesa y la identidad bilbaína, se traduce en espacios donde la luz, los dorados, la madera de nogal y los textiles seleccionados crean atmósferas cálidas y sofisticadas. El lobby invita a relajarse frente a una gran chimenea y una biblioteca entre celosías de madera, mientras que el atrio central permite que la luz natural inunde las distintas áreas.

Las habitaciones son un refugio de serenidad, con tonos azules y grises, detalles dorados y mobiliario a medida que permiten personalizar la estancia. La atención al detalle se extiende a la iluminación, creando juegos de luces y sombras que acompañan al huésped durante todo su recorrido por el hotel.

Experiencia gastronómica única

La oferta culinaria del Radisson Collection Gran Vía Bilbao combina la tradición vasca con la precisión japonesa en un restaurante de autor que transporta a los comensales a un viaje de sabores. La terraza de 300 m² con pavimentos geométricos y vegetación ofrece un escenario perfecto para eventos o simplemente para disfrutar de una copa con vistas panorámicas de Bilbao. La vinoteca y la charcutería completan esta propuesta gourmet, convirtiendo cada visita en una experiencia memorable.

Reconocimiento y proyección internacional

El prestigioso diario británico The Times ha incluido recientemente al hotel entre los "14 mejores hoteles para visitar en Bilbao", destacando su lujo sostenible, creatividad y ubicación estratégica en el corazón de la ciudad. Este reconocimiento refuerza la posición del hotel como un referente imprescindible para viajeros interesados en arquitectura, gastronomía y diseño contemporáneo.

Un nuevo icono urbano

El Radisson Collection Gran Vía Bilbao representa la perfecta fusión de historia, innovación y sostenibilidad. dAAr Arquitectura ha logrado consolidar un espacio que no solo redefine el lujo urbano, sino que también contribuye a la transformación de Bilbao como destino turístico de primer nivel. Para quienes buscan una experiencia completa: cultura, diseño, gastronomía y confort en un solo lugar, este hotel se ha convertido en un auténtico icono del Bilbao del siglo XXI.

