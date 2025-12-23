La Feria del Cómic de Madrid: un viaje por las principales ciudades del cómic europeo

martes 23 de diciembre de 2025 , 08:00h

La Feria del Cómic de Madrid celebrará su segunda edición del 26 al 29 de marzo de 2026 en Matadero Madrid, consolidando su apuesta por el cómic como lenguaje cultural contemporáneo y espacio de encuentro entre lectores, lectoras, creadores, creadoras, librerías y editoriales.

Tras el éxito de su primera edición, la Feria propone para 2026 como eje vertebrador un viaje por las principales ciudades del cómic europeo, con Madrid como punto de llegada y lugar de cruce de caminos.

La comisaria de esta segunda edición será la periodista cultural Laura Barrachina, una de las voces más reconocidas en la divulgación del cómic en España. El cartel oficial de la segunda Feria del Cómic de Madrid ha sido encargado al ilustrador madrileño Daniel Montero Galán, que firmará la imagen gráfica de esta segunda edición.

Madrid como punto de encuentro

El eje de la segunda Feria del Cómic de Madrid se articula como un recorrido por algunas de las ciudades que han sido fundamentales en la historia y el presente del cómic europeo. Un viaje que permite abordar distintas tradiciones gráficas, lenguajes y miradas, y reflexionar sobre la identidad europea desde el cómic como herramienta narrativa y cultural.

«Planteamos esta edición como un viaje por las principales ciudades del cómic europeo, no como un mapa cerrado, sino como un recorrido que nos permite hablar del cómic actual, de lo que nos une y nos diferencia como continente, y de cómo ese diálogo desemboca en Madrid, una ciudad que también es hoy una capital europea del cómic», explica Laura Barrachina, comisaria de la segunda Feria del Cómic de Madrid.

A partir de ese recorrido, la Feria invita a pensar el viaje en un sentido amplio: como proceso creativo, experiencia vital y movimiento colectivo; como desplazamiento que propicia el encuentro y el intercambio de ideas, imágenes y lenguajes; y como el propio cómic entendido como un viaje en sí mismo. En ese contexto, Madrid se presenta como enclave que amplifica las distintas tradiciones del cómic europeo y las voces que hoy lo están redefiniendo.

La propuesta de Montero Galán

El cartel de la segunda Feria del Cómic de Madrid será realizado por Daniel Montero Galán, uno de los ilustradores madrileños más destacados del panorama actual y testigo de excepción de la primera edición. «El año pasado asistí y me encontré con una gran fiesta en torno al cómic: plural, bulliciosa, atractiva, entusiástica». «Voy a intentar plasmar todas esas sensaciones y que todas las personas que forman parte de este lugar de encuentro se sientan reflejadas”, señala el artista.

Una feria en crecimiento

Con Matadero Madrid como escenario, la segunda Feria del Cómic de Madrid reafirma su objetivo de convertirse en una cita estable dentro del calendario cultural de la ciudad, con una programación que combinará actividades para todos los públicos y una zona de venta, ampliada respecto a la pasada edición, con la participación de librerías y editoriales especializadas. La entrada será gratuita y, al igual que en la pasada edición, los visitantes también podrán beneficiarse de un 10% de descuento en sus compras.

La Feria del Cómic de Madrid está coorganizada por el Ayuntamiento de Madrid y la Asociación de Librerías de Madrid, en colaboración con la Fundación Germán Sánchez Ruipérez.