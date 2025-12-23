Emirates renueva el loungewear exclusivo para pasajeros de First Class

martes 23 de diciembre de 2025 , 09:15h

A partir de diciembre, Emirates prepara el ritual perfecto para un sueño reparador en el cielo con nuevo loungewear, ropa de cama de lujo y un atento servicio de preparación de cama para los clientes de First Class. Para una transición aún más relajante, los clientes de First Class están invitados a deleitarse con bebidas premium servidas en nueva cristalería; disfrutar de momentos de calma con los últimos auriculares con cancelación de ruido de Bowers & Wilkins; y desconectar con la experiencia del Shower Spa del A380 de Emirates, mejorada con una nueva gama de productos VOYA.

Nueva y lujoso loungewear para los clientes de First Class

En vuelos de larga distancia seleccionados este mes, los clientes de First Class de Emirates disfrutarán de nuevo loungewear, zapatillas y antifaces, diseñados para brindar una comodidad refinada y una elegancia natural a bordo. Confeccionada en modal ultrasuave, la colección combina una sensación suntuosa con transpirabilidad y ligereza. El tejido premium incorpora fibras botánicas totalmente trazables procedentes de hayas de cultivo sostenible, lo que proporciona un acabado termorregulador ideal para un sueño reparador. El conjunto de dos piezas presenta una silueta relajada (top e inferior) con una caída fluida, elegante y cómoda, ya sea para disfrutar de bebidas en la Sala VIP a bordo del A380 o para un sueño sereno en las suites de First Class completamente privadas de Emirates.

El conjunto para mujer se presenta en un suave rosa pálido y gris claro, mientras que el diseño para hombre presenta una sofisticada paleta de grises bitono. Las pantuflas y los antifaces a juego, también confeccionados en suave modal, completan el conjunto. Las pantuflas cuentan con una plantilla afelpada para una mayor comodidad, mientras que el antifaz está forrado con un tejido ultrasuave con tacto de seda para un descanso ininterrumpido.

Ropa de cama mejorada con algodón de 300 hilos

Para mejorar aún más la experiencia de sueño en First Class a partir de 2026, Emirates presenta ropa de cama premium de algodón de 300 hilos, que incluye almohadas, fundas nórdicas y fundas de colchón. Suave al tacto y con un acabado impecable, esta nueva ropa de cama es el complemento perfecto para las lujosas y privadas suites de First Class. Cada suite cuenta con un amplio asiento que se reclina desde la posición vertical hasta convertirse en una cama completamente plana, con puerta automática para una total privacidad.

Sofisticado servicio de preparación de cama con chocolate de lujo

El servicio de preparación de cama en la First Class de Emirates evoca la reposada elegancia de una suite de hotel de cinco estrellas. El ritual incluye una cama cuidadosamente preparada con edredón, una tarjeta de bienestar personalizada que invita a la relajación y a tener dulces sueños, y un spray de almohada de manzanilla BYREDO delicadamente aplicado sobre el edredón. Para completar la experiencia, se ofrece un chocolate de lujo en la cama, con chocolateros de primera categoría como Valrhona, Canonica, Coco Jalila y Neuhaus.

Nueva colección VOYA en el Shower Spa del A380 de Emirates

El icónico Shower Spa del A380 de Emirates se ha renovado con nuevas unidades de display diseñadas cuidadosamente para complementar la paleta de colores de los aviones modernizados. Con una refinada estética de piedra moteada, cada pieza, acabada a mano, tiene un tono y una textura únicos, una elección de diseño que refuerza el ambiente de bienestar.

Para acompañar la renovada presentación, Emirates continúa su colaboración con la marca irlandesa de cuidado de la piel de lujo VOYA, presentando dos nuevas colecciones de fragancias. Ambas gamas, Tranquillity, con aroma a lavanda y eucalipto relajantes, y Revitalise, con madreselva y neroli estimulantes, incluyen champú, acondicionador, gel de ducha, crema hidratante corporal y gel de ducha facial. Un jabón de coco y jazmín, junto con un gel de ducha y crema de manos con dosificador, completan la experiencia de ducha spa. También se ofrecen cremas de manos individuales en los baños de First Class y Business Class.

Elegantes copas servidas en cristalería tallada

Se ha introducido una nueva cristalería tallada para complementar la colección de comida de First Class de Emirates. Elegante y refinada, la cristalería se utiliza para presentar licores selectos, cócteles premium, cócteles sin alcohol y cafés helados, incluyendo los recién introducidos café latte helado y americano helado. Para completar la colección, se presentará una nueva copa de brandy con balón para servir el exclusivo coñac Hennessy Paradis y el brandy Tesseron de Emirates.

Sonido inmersivo con los auriculares Bowers & Wilkins de última generación

A principios de 2026, Emirates presentará la última generación de auriculares Bowers & Wilkins para First Class, los E2, diseñados exclusivamente para las suites de First Class de Emirates. Diseñados para ofrecer una claridad, comodidad e inmersión excepcionales, los E2 proporcionan una cancelación activa de ruido mejorada y un perfil sonoro más natural para disfrutar de largas distancias. El nuevo E2 presenta una reducción de ruido hasta un 27 % mejorada, además de un sonido más fluido y un aislamiento mejorado. Los auriculares están ergonómicamente optimizados para un uso prolongado y se integran a la perfección con el galardonado sistema de entretenimiento a bordo ice de Emirates. Los clientes también pueden explorar una lista de reproducción de Bowers & Wilkins a bordo, seleccionada por los ingenieros de sonido de la marca para resaltar el excepcional rendimiento de audio de los auriculares. Para los momentos en que se necesita comunicarse con la tripulación de cabina de Emirates, la activación del modo de transparencia de voz con solo pulsar un botón permite que el sonido ambiente se transmita, antes de devolver al oyente a una tranquilidad total.