Hyatt abre Kennedy 89 en Fráncfort y refuerza su estrategia de lujo en Europa

martes 23 de diciembre de 2025 , 09:45h

Hyatt Hotels Corporation (NYSE: H) ha anunciado la inauguración de Kennedy 89, un hotel de diseño vanguardista y servicio completo situado en el vibrante distrito de Sachsenhausen, y la última incorporación a la marca The Unbound Collection by Hyatt en Alemania. El Hotel introduce una nueva y sofisticada interpretación de lujo en uno de los barrios más ricos culturalmente en Fráncfort.

Inspirado en un momento del pasado, diseñado para hoy

Durante el desarrollo de Kennedy 89, el equipo del proyecto y los socios de diseño abordaron la creación del hotel con un equilibrio entre respeto e imaginación, inspirándose en la huella cultural de un momento concreto. En lugar de recrear el pasado, el hotel invita a que este impulse la visión del mañana. Los elementos de diseño permiten que la historia influencie su carácter, dando forma a una experiencia concebida para el viajero contemporáneo.

La visita de John F. Kennedy a Fráncfort en 1963 inspiró a los equipos del proyecto a crear un hotel que transmitiese el optimismo y la energía cultural del momento, no con la intención de recrear los años sesenta, sino de capturar su espíritu. Esto se refleja en los cálidos detalles de mediados de siglo, como los balcones abiertos al horizonte y la carta de cócteles que representa un guiño al daiquiri favorito de Kennedy. El ambiente no es tanto de nostalgia sino de conexión: un lugar donde los huéspedes se sienten parte de la conversación de Fráncfort y no simples observadores de su pasado.

Situado en el corazón del vibrante distrito Sachsenhausen de Fráncfort, Kennedy 89 — el primer hotel de servicio completo de Hyatt en la ciudad — goza de una ubicación privilegiada que invita a los huéspedes a explorar el espíritu creativo de la ciudad. Rodeado de eclécticas galerías de arte, salas de música en directo y las clásicas tabernas de vino de manzana enclavadas dentro de las calles históricas, el hotel ofrece una conexión con el pulso cultural de la ciudad. Los huéspedes pueden caminar fácilmente al río Main, el museo Städel y la Liebieghaus, o explorar la animada atmósfera a lo largo del Schweizer Strasse. El centro de Fráncfort y las principales líneas de transporte, incluyendo el aeropuerto internacional, se encuentran solo a unos 10-15 minutos.

Diseño sofisticado de mediados de siglo para el viajero moderno

Influenciado por la sofisticación de los sesenta, Kennedy 89 cuenta con 180 habitaciones elegantemente decoradas, incluyendo 69 suites, la mayor cantidad de suites que se ofrecen en la ciudad. Cada espacio combina comodidad y lujo contemporáneo, ofreciendo vistas impresionantes del horizonte y el paisaje urbano de Fráncfort desde sus balcones privados. Todas las habitaciones y suites también incluyen cocina, lo que aporta comodidad residencial a la experiencia.

“La inauguración de Kennedy 89 marca un hito importante para Hyatt en su apuesta por seguir ampliado su cartera de hoteles de lujo en Europa. Como primer hotel afiliado de Hyatt en el distrito de Sachsenhausen en Fráncfort, Kennedy 89 ofrece una propuesta renovada de opciones y flexibilidad para los huéspedes, tanto en viajes de negocios como de ocio” afirmó Michel Morauw, director general para el norte de Europa, Oriente Medio y África (EAME) “Nuestro equipo está comprometido con la innovación y un servicio altamente personalizado, Kennedy 89 está diseñado para ofrecer una experiencia que supere constantemente las expectativas. Su debut subraya la dedicación de la marca hacia la creación de estancias excepcionales y significativas, a la vez que refuerzan la presencia de Hyatt en una de las ubicaciones más dinámicas y con mayor riqueza cultural de Alemania.”

Sabores inspirados y platos modernos

El bar y restaurante Eighty Nine combina la cocina y los sabores levantinos con un toque de Fráncfort y sirve platos pensados para compartir. La gastronomía compartida es el corazón de la experiencia culinaria aquí.

KaSa Lounge & Bar combina el estilo moderno con el encanto clásico, y sirve platos atemporales y reconfortantes junto con cócteles en un espacio inspirado en el difunto John F. Kennedy. La carta de cócteles rinde homenaje a sus gustos con varias interpretaciones del daiquiri, su bebida favorita, entretejidas a lo largo de la propuesta

A partir de 2026, Jack’s Rooftop Bar ofrecerá unas vistas panorámicas del horizonte desde un tranquilo oasis verde sobre la ciudad. Perfecto para conversaciones con significado y momentos memorables mientras la luz cambia sobre Fráncfort.

Momentos para el viajero moderno

El gimnasio, abierto las 24 horas, brinda la oportunidad a los huéspedes de ejercitarse de acuerdo con su propio horario. Equipado con máquinas de última generación, y concebido tanto para el rendimiento como para la relajación, se adapta a todas las preferencias de entrenamiento, desde cardio y entrenamiento de fuerza hasta yoga y estiramientos. En un futuro próximo también se incorporarán bicicletas Peloton, ampliando aún más la propuesta del estudio.

Eventos y reuniones refinadas

El hotel ofrece espacios versátiles para reuniones y eventos, combinando a la perfección un diseño moderno con tecnología avanzada. Cuatro salas de reuniones flexibles brindan opciones para reuniones íntimas o de mayor capacidad, con la posibilidad de combinar dos salas para ampliar el espacio. La tecnología audiovisual integrada garantiza una conectividad ágil a través de todos los espacios, creando un entorno en el que se unen los negocios y la creatividad.

Benjamin Blackman, promotor y operador de SIC Hospitality GmbH, afirmó: «Este proyecto culmina una visión desarrollada durante diez años para crear el hotel de referencia en Fráncfort y contribuir a revitalizar la ciudad con una propuesta alternativa de lujo contemporáneo, a la altura de la capital financiera de Europa. Me siento profundamente orgulloso del resultado de este recorrido de una década. SIC Hospitality continúa ampliando su presencia en Alemania y anunciará próximamente nuevos proyectos».

“Estamos encantados de dar la bienvenida a Kennedy 89 a The Unbound Collection by Hyatt,” afirmó Jan-Hendrick Meidinger, director general de Kennedy 89. “Kennedy 89 abre un nuevo capítulo de lujo en Fráncfort, inspirado en el deseo de ofrecer a nuestros huéspedes un espacio donde puedan ser ellos mismos, en el que todos los compañeros trabajen juntos para crear recuerdos inolvidables para todos los involucrados y en el que el legado del pasado impulse la visión del mañana.”