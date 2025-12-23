Palladium Hotel Group potencia su propuesta premium en Punta Cana

martes 23 de diciembre de 2025 , 09:30h

Palladium Hotel Group, anuncia la reapertura oficial y el lanzamiento de Grand Palladium Select Bávaro y Family Selection at Grand Palladium Select Bávaro. Esta esperada reapertura tiene lugar tras una destacada renovación de 61,5 millones de dólares completada a principios de este año, lo que subraya el compromiso de Palladium Hotel Group con la reinvención, la anticipación a las tendencias de diseño del sector y la mejora continua de la experiencia de sus huéspedes.

Grand Palladium Select Bávaro presenta una propuesta completamente renovada orientada a elevar el concepto del todo incluido

Grand Palladium Select Bávaro debuta como la propuesta premium más innovadora de la marca dentro del resort, diseñada para elevar cada aspecto de la experiencia del huésped mediante servicios exclusivos, una oferta gastronómica refinada y un alto nivel de personalización. Gracias a la reciente inversión, los clientes disfrutarán de espacios completamente renovados y de una restauración reinventada que abarca el lobby, las villas, las habitaciones e incluso las piscinas, todo ello concebido para ofrecer el máximo confort.

La oferta de entretenimiento del resort también se ve reforzada con una nueva y dinámica programación que incluye fiestas temáticas como noches de neón, noches de rock y celebraciones en la playa.

Los huéspedes de Grand Palladium Select Bávaro podrán disfrutar de una experiencia culinaria diversa y de alto nivel, con una cuidada selección de restaurantes a la carta de alta gama y bares exclusivos. Entre los nuevos conceptos destacados se encuentran:

Piacere Coffee Shop: un espacio cálido y acogedor dedicado a cafés de especialidad premium.

La Grand Gelateria: una auténtica heladería italiana que ofrece sabores artesanales.

The Pizza Stop: un rincón especial dedicado a la auténtica pizza italiana, ideal para disfrutar de una deliciosa porción en cualquier momento del día.

Además de los anteriores, los restaurantes exclusivos del hotel incluyen ahora La Adelita, Bamboo, La Paisana y La Lola, cada uno de ellos con especialidades a la carta inspiradas en sabores de todo el mundo.

Asimismo, los viajeros alojados en Grand Palladium Select Bávaro tendrán acceso al resto de las propiedades del complejo: Grand Palladium Punta Cana Resort & Spa y Grand Palladium Palace Resort & Spa.

Grand Palladium Select Collection, inaugurada en 2025, ya está presente en Costa Mujeres, Riviera Maya e Ibiza, reforzando el compromiso de la marca con una hospitalidad elevada y centrada en el huésped.

Family Selection llega por primera vez a Punta Cana

Tras su éxito demostrado en México (Riviera Maya, Riviera Nayarit y Costa Mujeres), Family Selection at Grand Palladium Hotels & Resorts debuta ahora en Punta Cana. Family Selection eleva la experiencia todo incluido con servicios VIP como mayordomo personalizado, espacios exclusivos solo para familias y habitaciones mejoradas con detalles de bienvenida pensados para los más pequeños. Su programación inmersiva -desde entretenimiento y actividades por edades, hasta ventajas especiales para los denominados Family Boss- lo convierte en una propuesta diferenciadora, ideal para unas vacaciones premium para todas las edades.

Esta propuesta orientada a las familias, da prioridad a los niños mediante beneficios exclusivos como:

Lobby privado y check-in exclusivo

Piscina exclusiva y bar en la piscina

The Nest: restaurante familiar exclusivo con opciones internacionales

Experiencia Gift Shop: tienda orientada a las familias situada junto a la piscina

Zona de playa privada

Servicio de mayordomo

Kit de bienvenida Family Boss

Áreas infantiles dedicadas con actividades premium

Más opciones premium para familias, con especial atención a los niños, como servicio de niñera

Con la llegada de Family Selection, The Sandcastle Beach Bar se convierte en un nuevo refugio exclusivo frente al mar para los huéspedes alojados en Family Selection. Aunque se trata de un programa pensado para la diversión familiar y especialmente infantil, Family Selection también ofrece a los adultos la posibilidad de disfrutar de una experiencia vacacional completa con acceso a TRS Turquesa Hotel, un exclusivo hotel solo para adultos, perfecto para el descanso y la relajación. Como parte de estas novedades, se incorpora a la oferta gastronómica El Gaucho, el restaurante a la carta deTRS Hotels.