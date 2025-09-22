lunes 22 de septiembre de 2025 , 09:14h

Los dos primeros aviones de ITA Airways que lucen el logotipo de Star Alliance, un Airbus A320 y un Airbus A220-300, han salido hoy del hangar. Progresivamente, en los próximos meses, se irán incorporando más aviones con el logotipo de Star Alliance.

La introducción del logotipo forma parte del empeño continuo de ITA Airways en cumplir con los requisitos de su proceso de adhesión a Star Alliance, la mayor alianza mundial de aerolíneas. Se espera que el proceso concluya a principios de 2026, cuando ITA Airways se convierta oficialmente en miembro de pleno derecho.

La incorporación a Star Alliance supone un hito importante en el crecimiento de ITA Airways, brindando a sus pasajeros una amplia gama de ventajas y privilegios gracias al acceso a la red de aerolíneas más extensa del mundo.