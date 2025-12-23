Vincent River, de Philip Ridley, llegará en 2026 al Teatro Fernán Gómez

martes 23 de diciembre de 2025 , 08:15h

El Teatro Fernán Gómez. Centro Cultural de la Villa acogerá el próximo mes de enero el montaje Vincent River, segundo texto del dramaturgo inglés Philip Ridley que la actriz, directora y productora Pilar Massa lleva a escena tras el éxito de Alimañas (brillantes).

La obra, que se reestrenó en Londres en 2018, está considerada como una de las mejores piezas jamás escritas sobre los delitos de odio, de plena actualidad en un mundo como el actual, y se podrá ver en la sala Jardiel Poncela del 22 de enero al 22 de febrero de 2026.

En Vincent River, Ridley explora la necesidad que existe en la sociedad de aplastar al diferente. La obra tiene tintes de thriller y un toque de humor negro habitual en el autor. Aborda temas como el sensacionalismo, la maternidad en solitario, la violencia contra el diferente, la protección de los padres a sus hijos, el duelo, el miedo, la hipocresía, la intolerancia o el odio irracional. Fue el propio Ridley quien propuso a Massa dirigir y protagonizar Vincent River, reto que ella aceptó. La acompaña en escena el joven actor Eduardo Gallo, quien asume aquí uno de sus primeros papeles protagonistas en teatro.

Argumento

Anita, una mujer en la cincuentena, abre la puerta de su apartamento a Davey, un joven al que no conoce, pero que la ha estado siguiendo. Vincent, hijo de Anita, ha sido recientemente asesinado en un terrible crimen homófobo y Davey afirma ser quien encontró el cadáver. Pero claramente sabe algo más. ¿Qué exactamente? A partir de ahí, entre ambos protagonistas tendrá lugar un encuentro, en cierto modo terapéutico, que les ayudará a enfrentarse a la horrible realidad de la muerte inesperada de un ser querido. Ambos emprenderán un emocionante y vertiginoso viaje hasta conocer la verdad de lo que le sucedió a Vincent, y en ese viaje pasarán de lo brutal a lo poético, al igual que hace este texto de Ridley.

Sobre Philip Ridley

Nació en Londres, ciudad en la que estudió Bellas Artes. En su faceta como autor se incluyen novelas para la infancia y juventud, poemas, monólogos, guiones de radio... En el campo teatral, además de Vincent River, destacan obras como The Pitchfork Disney, The Fastest Clock in the Universe, Ghost from a Perfect Place, Krindlekrax o Radiant Vermin.