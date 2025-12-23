MSC Magnifica completa su remodelación y navega por el Mediterráneo este invierno

MSC Cruceros ha completado una importante remodelación de MSC Magnifica en los astilleros Palumbo Malta Shipyard, lo que marca el inicio de sus travesías invernales por el Mediterráneo antes de MSC World Cruise 2026.

Los pasajeros pueden disfrutar ahora de una serie de instalaciones nuevas y de última generación, entre las que se incluyen dos nuevos restaurantes especializados, Butcher’s Cut y Kaito Sushi Bar, junto con un MSC Aurea Spa rediseñado y un gimnasio Technogym® con la barbería Gentleman’s Barber, nuevos estudios de entrenamiento y una zona Aurea al aire libre ampliada.

El barco, que lleva navegando desde 2010, ha pasado los últimos dos meses en dique seco en los astilleros Palumbo Malta Shipyard, en Malta, donde ha sido sometido a una de las mayores renovaciones de la flota de MSC Cruceros en la última década.

Los pasajeros podrán disfrutar de las nuevas instalaciones a partir de ahora, y la experiencia completa de MSC Yacht Club, con servicio de mayordomo y conserje las 24 horas, estará disponible en el verano de 2026, cuando MSC Magnifica zarpe en sus itinerarios por el norte de Europa desde Warnemunde, Alemania.

Su buque gemelo, MSC Poesia, entrará en dique seco en el mismo astillero en febrero de 2026 para realizar mejoras similares, entra las que se incluyen un MSC Yacht Club con 69 suites, un All-Stars Sports Bar y las mismas mejoras en los restaurantes especializados, el spa y el gimnasio. Se reincorporará a la flota a tiempo para su debut en Alaska en mayo de 2026.

Las nuevas características destacadas a bordo de MSC Magnifica incluyen ahora:

Restaurante Butcher’ Cut – Este restaurante especializado, muy apreciado por la flota de MSC Cruceros, ofrece a los pasajeros un ambiente elegante para disfrutar de un corte de carne de primera calidad preparados por expertos.

Restaurante Kaito Sushi Bar– Ofrece un entorno único para que los pasajeros disfruten de platos elaborados inspirados en la auténtica cocina asiática, llenos de sabores frescos y un ambiente animado.

MSC Aurea Spa totalmente renovado – Un santuario con sauna panorámica, salas de vapor y sal, y una completa carta de tratamientos para los pasajeros que deseen relajarse y rejuvenecer.

Centro de fitness Technogym®– Instalaciones de última generación con vistas panorámicas, estudios de yoga y spinning y equipos de entrenamiento de vanguardia de Technogym®, que se completan con la barbería Gentlemen’s Barber, diferentes estudios de entrenamiento y la zona exterior Aurea.

A partir del verano de 2026:

Suites MSC Yacht Club– 63 elegantes suites de cinco tipos diferentes, desde suites familiares con balcones conectados hasta la lujosa suite Royal con jacuzzi privado y terraza de 70 metros cuadrados.

Terraza privada de MSC Yacht Club con piscina y Grill & Bar – Un refugio exclusivo con piscina, jacuzzi, elegantes cabañas y un relajado comedor al aire libre con Grill & Bar.

MSC Yacht Club Top Sail Lounge – Un salón luminoso con ventanas que van desde el suelo al techo y que ofrecen vistas panorámicas al mar.

Restaurante exclusivo MSC Yacht Club – Un refinado restaurante con personal culinario y sumiller a su disposición las 24 horas del día, los 7 días de la semana, para mejorar aún más la experiencia de maridaje de comida y vino.

MSC Magnifica navega actualmente por el Mediterráneo antes de zarpar el 7 de enero de 2026 desde Barcelona para realizar su MSC World Cruise de 132 días. En el verano de 2026, partirá de Copenhague (Dinamarca), con vuelos incluidos desde Madrid y Barcelona, y recorrerá el norte de Europa a partir de mayo, visitando las capitales bálticas y los fiordos noruegos, antes de regresar al Mediterráneo a finales de año.

En 2027 MSC Magnifica emprenderá su próximo MSC World Cruise desde Barcelona, un viaje de 121 noches que visitará 45 destinos en 25 países y que supondrá el debut de MSC Yacht Club en una vuelta al mundo. Las reservas para MSC World Cruise 2027 ya están abiertas.

También se han abierto las ventas para MSC World Cruise 2028, un viaje de 115 noches desde el Mediterráneo al Caribe, cruzado por el Pacífico, pasando por Australasia, Asia y la Península Arábiga, antes de regresar a Europa. Se incluyen nuevos destinos y el tránsito por el emblemático Canal de Panamá.

