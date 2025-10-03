Los Premios Green Cities reconocen el compromiso sostenible del empresariado chino

viernes 03 de octubre de 2025 , 08:09h

El consejero de Turismo, Cultura y Deporte y de Andalucía Exterior de la Junta de Andalucía, Arturo Bernal, asistió este jueves a la entrega de los Premios Green Cities, que reconocen la labor del empresariado chino en su apuesta por la sostenibilidad urbana.

Durante su intervención, Bernal subrayó que Andalucía avanza en esa misma dirección para consolidarse como un destino sostenible no solo para visitar, sino también como un territorio seguro y atractivo para invertir y generar nuevas oportunidades de futuro.

El consejero recordó que “el pasado año más de 265.000 viajeros chinos visitaron Andalucía, mientras que China fue el segundo país del mundo en el que más crecieron las exportaciones andaluzas”. Además, señaló que desde 2019 Andalucía figura en el top 10 de comunidades receptoras de inversión productiva china, con un volumen cercano a los cinco millones de euros.

“Queremos seguir siendo vuestro mejor aliado: un territorio abierto a la inversión, la innovación y el emprendimiento, pero también un espacio de encuentro donde construir juntos nuevas oportunidades”, concluyó Bernal.