El Mundial se vivirá también fuera del estadio: Filadelfia presenta sus experiencias exclusivas

Philadelphia Soccer 2026, la organización sin ánimo de lucro que actúa como Comité Organizador Local y responsable de la planificación y ejecución del Mundial en coordinación con la Ciudad de Filadelfia, y Stateside Live!, han anunciado hoy el lanzamiento de los paquetes Match Day Experience, dirigidos a aficionados, grupos de cualquier tamaño y empresas que asistan a los partidos del Mundial.

Concebidos como un punto de encuentro central, estos paquetes cuidadosamente diseñados incluyen celebraciones previas al partido y fiestas posteriores a escasos pasos del estadio de Filadelfia, con una propuesta mejorada de comida y bebida, ¡espectáculos en directo y un acceso privilegiado a la vibrante atmósfera de día de partido en Stateside Live! Coincidiendo con la reciente publicación del calendario, todos los paquetes se ofrecen con un 50 % de descuento hasta el 31 de diciembre de 2025.

«Nuestro objetivo es crear el entorno más acogedor y electrizante para aficionados de todo el mundo», señaló Meg Kane, directora ejecutiva y responsable de la ciudad anfitriona de Philadelphia Soccer 2026. «Estas experiencias Match Day ofrecen una forma genuinamente filadelfiana de sumergirse en el torneo, aunando celebración y sentido de comunidad en un único espacio».

Los paquetes Match Day Experience incluyen:

THE GOAL STANDARD: el calentamiento esencial del día de partido

Una experiencia previa al encuentro, dinámica y con una excelente relación calidad-precio, pensada para marcar el tono de una jornada inolvidable. Incluye:

Acceso al tailgate previo al partido

Cócteles estándar, cerveza, vino y refrescos

Bufé con clásicos gastronómicos de Filadelfia

Entretenimiento en directo

THE LIBERTY LOUNGE: la experiencia completa para el aficionado durante todo el día

Doble celebración con acceso antes y después del partido, menús ampliados y bebidas mejoradas. Incluye todo lo del Goal Standard, además de:

Acceso a la fiesta posterior al partido

Bufé ampliado con especialidades internacionales de los países que compiten

Cócteles artesanales de autor mejorados

Animación reforzada a lo largo de toda la jornada

THE INDEPENDENCE EXPERIENCE: el capricho premium del día de partido

Con selección gastronómica y de bebidas de nivel superior, entrada prioritaria y un ambiente tipo lounge más cómodo. Incluye todo lo del Liberty Lounge, además de:

Check-in prioritario

Cócteles premium y opciones sin alcohol de alta gama

Aperitivos servidos en bandeja

Platos emblemáticos como sushi, cóctel de gambas y miniburgers de wagyu

Decoración mejorada y asientos estilo lounge

THE FOUNDER’S CLUB: la experiencia definitiva del día de partido

Pensada para quienes buscan el máximo nivel de confort, exclusividad y acceso. La propuesta más selecta incluye todo lo del Independence Experience, además de:

Encuentro “Meet & Greet” con un exjugador o personalidad del fútbol (según el partido)

Un pase de aparcamiento gratuito por cada dos entradas Founder’s Club adquiridas

Servicio de champán premium

Destilados de alta gama y bebidas internacionales de los países que juegan el partido

Barra de crudos, estación de corte y espacios gastronómicos dirigidos por chefs

Servicio de mayordomo y anfitriones VIP dedicados

Asientos VIP reservados

Actuación privada (músico acústico o DJ premium)

Acreditación VIP conmemorativa o artículo de colección

OPCIÓN EXCLUSIVA DE MEJORA FOUNDER’S CLUB: amplía tu día de partido con una estancia nocturna perfecta a pocos pasos de ¡Stateside Live!

¡Disponible únicamente para compradores del Founder’s Club, esta mejora VIP de hotel en Live! Casino & Hotel Philadelphia (sujeta a disponibilidad) incluye todo lo anterior, además de:

Una noche de alojamiento (habitación Premium King o Doble)

Check-in prioritario y servicio de conserjería dedicado

Salida tardía

Champán de bienvenida y pieza de colección exclusiva

Acceso gratuito y cómodo entre el hotel y ¡Stateside Live!

Para participar en cualquiera de las experiencias Match Day en ¡Stateside Live!, los asistentes deberán disponer de entrada para un partido del Mundial. Los aficionados que aún no tengan entrada podrán adquirir los paquetes sin riesgo, ya que todos son totalmente reembolsables hasta el 20 de febrero de 2026.

«Estamos encantados de dar la bienvenida a aficionados locales e internacionales a Stateside Live! para una celebración del Mundial verdaderamente inolvidable», declaró Judy Moore, vicepresidenta sénior de ¡Live! Hospitality & Entertainment. «Lo que diferencia a Live!, es que no somos solo un recinto, sino un destino. Stateside Live!, reúne una oferta gastronómica excepcional, entretenimiento inmersivo y experiencias premium bajo un mismo techo y a pocos pasos de la acción, convirtiéndose en el lugar de referencia en Filadelfia para vivir un evento global de esta magnitud».