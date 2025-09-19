Cruce de Caminos, el nuevo proyecto de Rutas Culturales de España

viernes 19 de septiembre de 2025 , 08:10h

La Asociación Rutas Culturales de España ha presentado en Madrid su proyecto “Cruce de Caminos”, una iniciativa que consolida la marca y promueve el patrimonio y el turismo cultural del país. El proyecto conecta las principales rutas culturales españolas, ofreciendo experiencias únicas que combinan historia, tradición y sostenibilidad.

“Cruce de Caminos supone una oportunidad única para demostrar que la autenticidad y la riqueza cultural de nuestras rutas son también nuestro mayor valor diferencial. Este proyecto nos va a permitir trabajar unidos para fortalecer la marca Rutas Culturales de España y abrir nuevas puertas en el mercado internacional”, ha destacado Juan Carlos Fernández Calderón, presidente de Rutas Culturales de España.

La jornada se ha dividido en dos partes complementarias: por la mañana, se ha llevado a cabo una mesa redonda con más de 45 representantes de instituciones, socios y profesionales del sector, en la que se han presentado los primeros resultados del proyecto y se han señalado las oportunidades de futuro; por la tarde, ha tenido lugar un encuentro específico para medios de comunicación y creadores de contenido.

Rutas Culturales de España: ocho itinerarios para descubrir la riqueza interior del país

España es uno de los destinos turísticos más visitados del mundo, pero más allá de sus iconos más reconocibles, existe una España fascinante, diversa y profundamente auténtica, marcada por siglos de historia y por la huella de civilizaciones que dejaron un legado único. Las Rutas Culturales de España son la puerta de entrada a ese otro país, uniendo de norte a sur y de este a oeste ocho grandes itinerarios culturales que atraviesan ciudades monumentales, pueblos pintorescos y paisajes extraordinarios.

Estos recorridos no solo enriquecen la oferta turística nacional, sino que también contribuyen a impulsar destinos menos conocidos, diversificar la experiencia de los viajeros, valorar el patrimonio histórico y cultural, fortalecer la economía regional y fomentar prácticas sostenibles que beneficien directamente a las comunidades locales. Así, los visitantes descubren España de manera auténtica y participan en un turismo responsable y enriquecedor.

Entre los principales itinerarios destacan:

Los Caminos de Arte Rupestre Prehistórico, que nos transportan al origen del arte europeo.

La Ruta Vía de la Plata, que recorre de Gijón a Sevilla siguiendo antiguas vías romanas.

La Ruta Bética Romana, que rememora la antigua Vía Augusta y conecta ciudades milenarias de gran riqueza arqueológica e histórica como Cádiz, Carmona, Córdoba o Écija.

El Camino del Cid, que revive la gesta medieval entre fortalezas y paisajes épicos.

Cluny Ibérica, que enlaza monasterios, claustros y patrimonio medieval de gran simbolismo.

Las Rutas del Emperador Carlos V, que evocan los viajes del emperador por la península.

Caminos de Pasión, que despliega el arte sacro y las tradiciones religiosas de Andalucía.

El Canal de Castilla, una de las obras hidráulicas más ambiciosas del siglo XVIII.

Todas ellas configuran un mosaico de experiencias en el que se entrelazan Patrimonios de la Humanidad, tradiciones y celebraciones, paisajes inabarcables y una gastronomía sorprendente, invitando al viajero a descubrir la esencia de España de una forma auténtica y sostenible.

Los Cruces de Caminos: nodos estratégicos de historia y cultura

Dentro de estas rutas, algunos lugares destacan como verdaderos Cruces de Caminos, puntos donde convergen dos o más itinerarios culturales y que permiten al viajero sumergirse en la historia y el patrimonio de España de forma privilegiada:

Andalucía: Carmona, Baena y Alcalá la Real

Extremadura: Cáceres y Mérida

Castilla y León: León, Burgos y Frómista

Aragón: Albarracín

Cantabria: Ramales de la Victoria

Comunidad Valenciana: Benassal

Estos Cruces de Caminos no solo conectan territorios y épocas, sino que también actúan como puntos de inicio y referencia para descubrir los más de 5.000 km de rutas señalizadas que recorren España de norte a sur y de este a oeste, ofreciendo experiencias únicas de turismo cultural y sostenible.