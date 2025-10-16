La Omisión de la Familia Coleman, la obra de Claudio Tolcachir, inicia su última gira

jueves 16 de octubre de 2025 , 08:55h

La obra argentina que sacudió el mundo se despide en España tras ser representada en más de 25 países, conmemorando el 20 aniversario desde su estreno

En enero y febrero de 2026 llega a España, empezando por Madrid, la gira de despedida de La omisión de la familia Coleman, la aclamada obra escrita y dirigida por Claudio Tolcachir que se ha convertido en un fenómeno internacional desde su estreno en Buenos Aires en 2005. Una obra representada en 25 países distintos, subtitulada en 8 idiomas, con presencia en 54 festivales internacionales y 12 premios nacionales e internacionales.

Una tragicomedia familiar convertida en fenómeno teatral

La omisión de la familia Coleman retrata a una familia que vive al límite de la disolución. En una casa que los contiene y a la vez los encierra, cada miembro construye su propio espacio personal dentro de los espacios compartidos, cada vez más difíciles de conciliar. La convivencia imposible se despliega desde el absurdo de lo cotidiano, donde lo violento se vuelve natural y lo patético se ignora por ser compartido.

Una historia profundamente humana que plantea preguntas universales como, “¿Podría alguna vez no estar aquí?”, “¿Quién soy fuera de esta casa y de esta familia?”, “Todo lo que yo podría ser y hacer si yo no estuviera aquí”.

La obra está protagonizada por Cristina Maresca (Abuela), Miriam Odorico (Memé), Inda Lavalle (Verónica), Fernando Sala (Marito), Tamara Kiper (Gabi), Gonzalo Ruiz (Hernán), Juan Manuel Zuluaga (Damián), y Jorge Castaño (Médico), bajo la dirección del propio Claudio Tolcachir, considerado uno de los dramaturgos y directores más influyentes del teatro contemporáneo en lengua española.

LA OMISIÓN DE LA FAMILIA COLEMAN se representará en el Teatro Gayarre de Pamplona el 30 de enero, en el Teatro Infanta Isabel de Madrid los días 26, 27 y 28 de enero y 2, 3 y 4 de febrero, en San Fernando de Henares el 7 de febrero, en Valencia el 13 de febrero, y en Pozuelo de Alarcón el 14 de febrero.