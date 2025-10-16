Efecto Pasillo llegan cargados de Oro y Diamantes

jueves 16 de octubre de 2025 , 08:52h

PARA PARODIAR A LOS GURÚS DEL ÉXITO EN REDES SOCIALES

“Oro y Diamantes”, el nuevo single de Efecto Pasillo, llegó el 10 de octubre como el último adelanto de su próximo trabajo discográfico, previsto para diciembre.

Con su característico estilo fresco y pegadizo, el grupo canario lanza una crítica irónica y divertida al materialismo que inunda las redes sociales.

En esta nueva propuesta, Efecto Pasillo se atreve a mezclar ska, rock y toques de música tradicional mexicana, dando forma a un tema que se ríe del postureo, el culto al lujo y los autodenominados gurús que enseñan cómo “vivir mejor” en Internet.

Una sátira sobre la obsesión por el dinero, las joyas y los coches de alta gama, que invita a reflexionar, siempre con buen humor, sobre lo que realmente importa.

El videoclip que acompaña al tema refuerza esta idea con una puesta en escena visualmente impactante y cargada de ironía, mostrando al grupo viviendo las dos caras del éxito en el mundo actual.

En él han colaborado ABUBUKAKA una de las compañías teatrales de humor más mediáticas y conocidas de la comunidad Canaria.

Este lanzamiento se enmarca dentro de un momento clave para la banda, que ya cuenta con más de 400 millones de reproducciones acumuladas en plataformas digitales, varios discos de oro y platino, y una sólida trayectoria que los ha convertido en referentes del pop mestizo en España y América Latina.

Con el foco puesto en seguir creciendo internacionalmente y estar presentes en los principales festivales musicales de 2026, Efecto Pasillo da un paso más con “Oro y Diamantes”, reafirmando su identidad, sentido del humor y compromiso con la música que conecta con el público.