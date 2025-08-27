Propuestas de calzado para la vuelta al cole

miércoles 27 de agosto de 2025 , 09:17h

Con la llegada del nuevo curso, Geox apuesta por revolucionar la vuelta al cole con una propuesta innovadora y llena de magia. La marca líder en calzado transpirable presenta su colección inspirada en el universo de Harry Potter, diseñada especialmente para acompañar a los niños y niñas durante toda la jornada escolar, combinando tecnología y estilo.

La colección incluye ocho modelos que combinan el estilo de Hogwarts con el confort que caracterizan a Geox. Cada par está fabricado con materiales de alta calidad que garantizan la transpirabilidad, ligereza y durabilidad, fundamentales para el día a día escolar.



Gracias a la exclusiva tecnología Geox, los pies de los más pequeños se mantienen secos y cómodos en todo momento, ya sea en clase, en el recreo o durante sus actividades extraescolares. Los diseños incluyen desde zapatillas deportivas, ideales para el uso diario, hasta botas y zapatos más formales, que logran un equilibrio perfecto entre funcionalidad y estilo.

Para facilitar el uso, algunos modelos incorporan cierres de velcro ajustables, perfectos para los niños más pequeños, mientras que otros presentan cordones elásticos o tradicionales para un ajuste seguro y cómodo. La variedad de estilos asegura que cada niño pueda encontrar el calzado perfecto para su personalidad y necesidades escolares.

Los detalles distintivos de la saga, como los escudos de las cuatro casas de Hogwarts bordados en cada modelo, los colores característicos y elementos decorativos inspirados en personajes y símbolos emblemáticos, hacen que cada par sea una pieza especial y coleccionable.

Además, la colección incluye un charm exclusivo de Harry Potter, pensado para que los niños y niñas puedan personalizar su calzado y hacer aún más emocionante el comienzo del curso. Esta propuesta no solo apuesta por la calidad, sino también por estimular la creatividad y la ilusión en uno de los momentos más importantes del año para los más pequeños.