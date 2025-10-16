Iberia volará a Monterrey en junio del 2026, reforzando su apuesta por el mercado mexicano

jueves 16 de octubre de 2025 , 09:08h

Iberia refuerza una vez más su importante apuesta por México, uno de los mercados principales dentro de su red mundial, con la apertura de la ruta entre Madrid y Monterrey, que empezará a operar el próximo 2 de junio del 2026.

Esta ruta arrancará con tres frecuencias semanales, los martes, viernes y sábados. En cuanto al horario previsto para los vuelos, la salida de Madrid será a las 12:55, con llegada a Monterrey a las 17:25 del mismo día. De igual forma, el regreso, la salida desde la ciudad mexicana, será a las 18:50, con llegada a las 13:20 del día siguiente.

Se operará con un Airbus A330-200, un avión de última generación de tipo ‘Wide Body’ (doble pasillo) con una capacidad para 288 pasajeros, que se distribuyen en las cabinas Business y Turista.

Los vuelos de Iberia saldrán de la terminal A del Aeropuerto Internacional de Monterrey.

“Reforzamos nuestra apuesta por un mercado tan importante, estratégico y querido como es el mexicano. Hoy anunciamos de manera oficial nuestra ruta entre Madrid y Monterrey, que empezará a operar en la temporada de verano del próximo 2026. Esto, sumado a los tres vuelos diarios que tenemos con Ciudad de México, nos permitirá contar con más de 800.000 asientos conectando ambos países, una cifra histórica en la ya larga historia entre Iberia y el mercado mexicano” ha asegurado María Jesús López Solás, directora Comercial, de Clientes, Red y Alianzas de Iberia

Crece la apuesta por México

Gracias a la apertura a de esta ruta, Iberia superará durante el próximo 2026 los 800.000 asientos conectando México con Europa, una cifra que actualmente no tienen ningún otro mercado en América Latina dentro de la red de la aerolínea.

En concreto, a los más de 770.000 asientos que conectarán Ciudad de México con Madrid a través de los tres vuelos diarios que Iberia tiene actualmente a bordo del A350 en el año, la ruta con Monterrey agregará alrededor de 40.000 asientos adicionales en la temporada de verano europeo desde junio hasta octubre.

Además, cabe mencionar que esta ruta se mantendrá más allá del verano y seguirá operando en la temporada de invierno, cuya programación se anunciará próximamente.