Galicia pone el foco en los mercados americano, europeo y asiático

El Camino de Santiago y el destino Galicia sigue despertando el interés en mercados estratégicos americanos, europeos y asiáticos. Turismo de Galicia continúa en el mes de octubre con el desarrollo de siete acciones promocionales dirigidas a periodistas, influencers y turoperadores, incluidas en su Plan de promoción para dar a conocer el Camino de Santiago y los recursos turísticos de este destino sostenible y de calidad. La Xunta invierte en esta planificación anual 13 M€.

Así, en colaboración con la Oficina Española de Turismo (OET) de Los Ángeles, un grupo de tres periodistas digitales están realizando un viaje de familiarización para conocer el Camino Francés. También conocerán la ruta Mozárabe-Vía de la Plata y la ciudad de Santiago de Compostela tres periodistas y un representante de la OET de Nueva York. Precisamente, Estados Unidos es el primero mercado internacional en número de peregrinos; hasta lo que va de año, ya recorrieron el Camino un total de 38.478 estadounidenses.

También, tres periodistas japoneses, en colaboración con la OET de Tokio recorrerán distintos tramos del Camino de Santiago. Hasta el momento, más de 1.300 japoneses hicieron el Camino este 2025 pero esta es una opción que valoran especialmente dado el vínculo de hermanamiento con el Camino Kumano, también reconocida Patrimonio de la Humanidad por la Unesco.

Además, un turoperador alemán visitará Galicia para conocer las potencialidades del destino, y seis representantes de compañías navieras realizarán un viaje de familiarización en colaboración con las Autoridad Portuarias de A Coruña y Vigo. Estas dos ciudades son las principales receptoras de un turismo de cruceros que cada temporada gana más pasajeros. De enero a julio de este año, un total de 424.061 viajeros llegaron en distintos cruceros de los que casi el 60% llegaron al de A Coruña y el 38% al de Vigo.

Finalmente, Turismo de Galicia está participando en el Festival del Viajero 2025 que se celebra en la ciudad polaca de Wejherowo, en colaboración con la OET de Varsovia. Polonia es el país europeo, junto con Portugal, que más está desarrollando el Camino de Santiago en su territorio. En lo que llevamos de año, 7.661 peregrinos polacos recogieron la Compostela, lo que supone un incremento del 9% con respecto al año anterior.