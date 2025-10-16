En navidad por Gran Bretaña

jueves 16 de octubre de 2025 , 09:13h

Gran Bretaña tiene una serie de itinerarios que pueden hacer las delicias de los amantes de esas fechas tan especiales como son las Navidades…

Castillos y palacios para pasar una navidades únicas

Las grandes fincas británicas abren sus puertas cada invierno para celebrar eventos y experiencias festivas, transformando sus salones históricos y sus parques en espectaculares escenarios. Desde El mago de Oz en el palacio de Blenheim y el castillo de Howard, hasta los toques dickensianos en el castillo de Powis y el tradicional mercado navideño de Chatsworth, los visitantes pueden disfrutar de estas mansiones decoradas para la temporada.

Rutas en tren absolutamente idílicas para pasar unas Navidades de ensueño

Este invierno, disfruta de los paisajes helados de Gran Bretaña en un tren vintage. Hay más de 100 ferrocarriles históricos entre los que elegir, cada uno con su propio encanto. Desde los Santa Specials en el estuario del Forth, en Escocia, y Brecon Beacons, en Gales, hasta los servicios con villancicos en Worcestershire y los mágicos espectáculos de luces en Sussex, estos ferrocarriles retro ofrecen un gran espectáculo en estas fiestas.

El itinerario de localizaciones definitivo para visitar esta Navidad en Gran Bretaña

Desde románticos castillos hasta pueblos empedrados, Gran Bretaña ha sido durante mucho tiempo una estrella destacada de la gran pantalla. Esta Navidad, las visitas pueden ir más allá de los créditos y adentrarse en los paisajes donde cobran vida los dramas épicos. Explore el corazón de los paisajes invernales de Gran Bretaña con visitas festivas e iluminaciones, estancias de lujo y mercados evocadores, explore estos lugares de rodaje este invierno para disfrutar de una escapada inspirada en la pantalla.