Accor elige a Oracle Hospitality OPERA Cloud como sistema global de gestión hotelera

Oracle ha anunciado que Accor, uno de los mayores grupos hoteleros a nivel mundial y Top 3 de cadenas internacionales en España, está estandarizando sus propiedades en todo el mundo en la plataforma hotelera Oracle OPERA Cloud, para optimizar y mejorar sus operaciones de negocio1. Con una plataforma de PMS segura y única, estandarizará la información tanto de sus propiedades individuales como de toda su cartera. Con ello podrá supervisar sus rendimientos, fundamentar la toma de decisiones empresariales y adaptar mejor las experiencias de los clientes.

“La implantación de un sistema PMS global en la nube forma parte de nuestro compromiso de ofrecer una experiencia consistente y de alta calidad a los huéspedes, y de optimizar las operaciones y funciones corporativas en todas nuestras ubicaciones”, señaló Jean Noel Lau Keng Lun, director de Distribución de Accor. “Oracle Hospitality OPERA Cloud ha demostrado ser la mejor solución para garantizar una funcionalidad uniforme en toda nuestra diversa cartera de marcas. Valoramos especialmente el espíritu colaborativo de Oracle, que ha transformado lo que comenzó siendo una relación con un proveedor tecnológico en una verdadera alianza estratégica”.

Accor también ha seleccionado Oracle OPERA Cloud Sales and Event Management como su solución de referencia para impulsar el crecimiento y el soporte continuo de su multimillonario negocio de eventos y conferencias. Con esta herramienta, el personal dispondrá de una visión clara de la disponibilidad de espacios, mientras que los clientes y organizadores externos podrán acceder a modernas herramientas de autoservicio digital para consultar y reservar fácilmente salas, habitaciones y servicios de catering.

“Durante más de 50 años, Accor ha sido sinónimo de excelencia e innovación en hospitality en distintos segmentos”, afirmó Alex Alt, vicepresidente ejecutivo y director general de Oracle Consumer Industries. “Recientemente destacaron que el futuro de la hotelería pasa por la audacia, la agilidad y la acción. Estos principios son el corazón de esta colaboración. Con OPERA Cloud, Accor podrá adaptarse más rápido a nuevas oportunidades, aprovechar los datos para mejorar sus operaciones y marcar un nuevo estándar tanto en la experiencia del huésped como en la del empleado, gracias a esta suite de Oracle moderna e intuitiva”.