El Movistar Arena ya cuenta con equipo de sonido de última generación

viernes 12 de septiembre de 2025 , 09:35h

El Movistar Arena de Madrid anuncia un acuerdo estratégico con Clair Global, una reconocida empresa estadounidense en tecnología de audio profesional, que será el nuevo proveedor oficial de sonido. El recinto contará con un sistema de sonido de última generación, diseñado específicamente por los ingenieros de Clair Global para lograr la mejor acústica tanto en eventos deportivos como en conciertos. Esta incorporación refuerza el compromiso del Movistar Arena con la excelencia artística, la innovación tecnológica y la sostenibilidad urbana, al garantizar la más alta calidad de sonido dentro del recinto y minimizar el impacto acústico en el vecindario.

El nuevo equipo de sonido estará disponible para todos los eventos que se celebren en el Movistar Arena de Madrid, el tercer recinto del mundo por actividad, con el objetivo de garantizar la mejor calidad de sonido y reducir los tiempos de montaje y desmontaje, al tratarse de una dotación fija que también mejora la sostenibilidad de la actividad al reducir la necesidad de transportar equipos, además de ofrecer un ahorro significativo de costos.

Tras realizar un estudio acústico y arquitectónico del recinto, los ingenieros de sonido de Clair Global optaron por aplicar un “sonido distribuido”, instalando cajas acústicas secuenciales y estratégicamente ubicadas para lograr la mejor calidad con una cobertura uniforme sin forzar la potencia de los equipos. El servicio incluye un sistema PA fijo de la línea Cohesion, el más avanzado del catálogo de Clair Global, un sistema de retardo en anillo distribuido en ocho puntos y un sistema “under balcony” para los palcos VIP, todo ello diseñado para ofrecer una cobertura total sin comprometer el impacto acústico en el exterior.

El prestigio de Clair Global está avalado por el hecho de que su equipo es elegido por algunas de las giras internacionales más importantes del mundo y por artistas como Bruce Springsteen, Paul McCartney, The Rolling Stones, AC/DC, U2, Rauw Alejandro, Maluma, Roger Waters y Bad Bunny, entre otros, para llevar la mejor experiencia de sonido en vivo a millones de espectadores en todo el mundo, además de ser el equipo acústico de referencia en algunos de los recintos más grandes del planeta.

“Queremos que el Movistar Arena Madrid sea un referente no solo por su programación, sino también por la calidad de la experiencia que ofrecemos a artistas, promotores y público. Con Clair Global hemos logrado una solución de sonido exclusiva, diseñada a medida, que garantiza excelencia técnica y respeto al entorno urbano”, ha declarado Manuel Saucedo, CEO de Impulsa, empresa gestora del Movistar Arena.

“Para Clair Global es un orgullo formar parte de este proyecto en Madrid. Hemos diseñado un sistema acústico específico para el Movistar Arena que refleja nuestra filosofía: sonido de máxima fidelidad, consistente y respetuoso con el entorno. Nuestros ingenieros acompañarán a los equipos de cada artista para que puedan aprovechar todo el potencial del sistema, ofreciendo al público una experiencia única y memorable”, ha señalado Fabian Giordano, presidente de Clair Global España.

Con esta alianza, el Movistar Arena de Madrid se consolida como uno de los recintos más avanzados del mundo, ofreciendo a la ciudad un espacio que combina innovación tecnológica, sostenibilidad y la mejor experiencia en todos sus eventos, tanto deportivos como musicales.