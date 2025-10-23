Mandarin Oriental Ritz, Madrid: 115 años de historia y lujo en el corazón de la capital

El Mandarin Oriental Ritz, Madrid celebra este año su 115 aniversario, una efeméride que consolida a este emblemático hotel como uno de los grandes símbolos de la capital y de la hotelería de lujo en Europa. Desde su inauguración en 1910, el Ritz ha sido sinónimo de elegancia, sofisticación y hospitalidad, convirtiéndose en un verdadero referente de la vida social, cultural y política de España.

Un hito en la historia de la hotelería española

El 2 de octubre de 1910, el Ritz abrió sus puertas para marcar un antes y un después en el mundo de la hotelería. Concebido por el arquitecto francés Charles Mewes —responsable también del Ritz de París y del Carlton de Londres— junto a los españoles Luis de Landecho y Lorenzo Gallego, el edificio fue el primer hotel de lujo de España y el primero en construirse con estructura de acero. Desde entonces, se convirtió en un espacio único que reunía a la alta sociedad madrileña y a visitantes internacionales atraídos por su prestigio.

De la tradición al presente

A lo largo de más de un siglo, el Ritz ha sido testigo privilegiado de la historia. En sus salones se han celebrado banquetes reales, recepciones políticas, presentaciones artísticas y encuentros memorables que lo han consagrado como un escenario de relevancia internacional. La Familia Real española, así como grandes figuras de la política, la cultura y las artes, han pasado por sus elegantes estancias.

En 2015, el hotel inició una nueva etapa al integrarse en Mandarin Oriental Hotel Group y el Grupo Olayan, un paso decisivo para reforzar su posicionamiento como referente global del lujo. Posteriormente, entre 2018 y 2021, vivió la restauración más ambiciosa de su historia, un proceso que recuperó la grandeza de sus orígenes y lo dotó de una renovada identidad.

Entre las transformaciones más destacadas se encuentra la recuperación de la cúpula de cristal, oculta durante más de ocho décadas, así como la creación de una espectacular escalera monumental en forma de ojo. Los materiales nobles y las técnicas artesanales de tradición española fueron protagonistas de una reforma que respetó la esencia histórica del edificio, a la vez que lo adaptó a las necesidades del viajero contemporáneo.

El hotel hoy: tradición, gastronomía y vanguardia

Actualmente, el Mandarin Oriental Ritz, Madrid cuenta con 153 habitaciones, de las cuales 53 son suites, concebidas para ofrecer un confort inigualable y una experiencia de lujo personalizada. Cada estancia ha sido cuidadosamente diseñada para reflejar la armonía entre historia y modernidad, integrando elementos de la herencia cultural española con un elegante toque cosmopolita. Los interiores, bañados en luz natural y decorados con materiales nobles, crean un ambiente exclusivo que invita tanto al descanso como a la inspiración, manteniendo siempre la esencia clásica que ha definido al hotel durante más de un siglo.

La gastronomía es, sin duda, otro de los grandes pilares de este icónico establecimiento. Bajo la dirección del chef con tres estrellas Michelin Quique Dacosta, el hotel ofrece cinco propuestas culinarias de primer nivel, cada una con un concepto único que invita a un viaje sensorial. Desde restaurantes de autor hasta espacios más informales, cada experiencia gastronómica combina tradición e innovación, poniendo en valor el producto local y las técnicas más vanguardistas. Este universo culinario ha elevado aún más el prestigio del Ritz, situándolo como un referente gastronómico internacional y un destino imprescindible para quienes desean descubrir la esencia de Madrid a través de los sabores más exquisitos.

Un emblema que trasciende generaciones

Celebrar 115 años de historia es celebrar también la memoria de miles de huéspedes, acontecimientos y momentos que han dado forma al carácter único del Ritz. Un espacio que ha sabido reinventarse sin perder su esencia, manteniéndose fiel a los valores que lo convirtieron en pionero: la excelencia en el servicio, la atención al detalle y la búsqueda constante de la perfección.

Hoy, el Mandarin Oriental Ritz, Madrid se presenta no solo como un hotel, sino como un símbolo de la ciudad y de España, un lugar donde el lujo, el arte, la cultura y la hospitalidad conviven en armonía. En pleno Paseo del Prado, Patrimonio Mundial de la UNESCO, sigue siendo un destino imprescindible para quienes buscan vivir la experiencia de la grandeza de Madrid desde su epicentro más exclusivo.

Con 115 años de vida, el Ritz continúa escribiendo páginas memorables en la historia de la hotelería, reafirmándose como un emblema de lujo, tradición y modernidad que trasciende generaciones y que proyecta el nombre de Madrid al mundo entero.

Mandarin Oriental Ritz, Madrid

Plaza de la Lealtad 5, Madrid, 28014, España

Teléfono: +34 91 701 68 88

Email: [email protected]

WEB

FACEBOOK

INSTAGRAM

YOUTUBE