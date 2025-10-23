De visita al Mundo de los Dulces de Tokio

La cultura de los dulces en Japón comenzó con los wagashi, o confitería tradicional japonesa, que en su momento eran muy apreciados como ofrendas a emperadores y élites gobernantes.

Con la producción masiva de azúcar en el siglo XVIII, estos dulces también se hicieron populares entre el público general. Una característica distintiva de los wagashi es cómo evocan las estaciones del año a través de ingredientes de temporada, motivos florales y otros elementos sensoriales que involucran todos los sentidos.

Esta misma estética tradicional japonesa también inspira la washoku (cocina japonesa).

Como capital del país y referente de tendencias sociales, Tokio es tanto guardiana de la tradición como cuna de constante innovación en el mundo de los dulces. Desde híbridos de wagashi con dulces occidentales hasta creaciones únicas de próxima generación “evolucionadas”, siempre hay una gran variedad de sabores en juego.

Aquí presentamos cinco dulces originarios de Tokio. En un solo bocado, prueba la combinación de tradición e innovación que es la esencia de Tokio.

Parfait

El parfait era originalmente un postre de helado servido en plato proveniente de Francia, pero tras llegar a Japón a principios del siglo XX, tomó un giro único japonés. Aquí en Tokio adquirió su forma actual como un postre servido en vasos altos de pie, con capas de helado y fruta, y eventualmente se difundió por todo el país.

Más allá de su llamativa presentación y sensación festiva, uno de los atractivos de los parfaits japoneses es su rica y creativa variedad, que incluye versiones evolucionadas con helado de matcha, kuromitsu (jarabe de azúcar negro) o decorados con amezaiku, la intrincada escultura de caramelo de Japón.

Se pueden disfrutar en cafés adjuntos a fruterías, llamados “fruit parlors”, así como en restaurantes y salones de hoteles. Los “night parfaits” también están ganando popularidad como una manera de terminar una noche de copas.

Shortcake

En Estados Unidos y el Reino Unido, “shortcake” se refiere a una masa quebradiza similar a un bizcocho, con capas de crema. Sin embargo, la versión japonesa es un poco diferente, presentando bizcocho esponjoso, suave y húmedo, con capas de crema fresca y fresas. Se dice que este estilo surgió hace aproximadamente un siglo en una confitería de estilo occidental en Tokio, con un bizcocho más suave y esponjoso adaptado al gusto japonés. Hoy en día, es un clásico muy querido, que se encuentra en todas partes, desde supermercados hasta tiendas de conveniencia. También es el pastel preferido para cumpleaños; incluso es posible verlo en escenas de anime o manga. Versiones aptas para alérgicos y vegetarianas lo hacen accesible a más personas.

Aunque las fresas son la combinación más conocida, durante las temporadas bajas de verano y otoño, se pueden encontrar deliciosas variaciones hechas con duraznos, uvas y otras frutas. Este postre es el resultado de frutas y productos lácteos japoneses de alta calidad, logística altamente desarrollada para mantener la frescura y la habilidad experta de profesionales de la pastelería para crear diseños y sabores sorprendentes con ingredientes simples. Disfruta de esta técnica y dedicación concentradas en una sola porción de shortcake

Strawberry Daifuku

Strawberry Daifuku —un wagashi que consiste en envolver una fresa entera en anko (pasta dulce de frijol rojo) y mochi— es una creación relativamente reciente, que apareció por primera vez en 1985. En ese momento, la fruta fresca rara vez se utilizaba en los wagashi, por lo que la combinación de fresas jugosas y ácidas con el dulce anko ofrecía una nueva y refrescante sensación de sabor.

Rápidamente se convirtió en un gran éxito y pronto aseguró su lugar como un wagashi moderno básico. En los últimos años, la categoría de “Fruit Daifuku” se ha ampliado para incluir uvas, kiwi y más, mientras que otras innovaciones evolucionadas utilizan crema batida en una deliciosa mezcla de elementos de postres occidentales. A menudo se utiliza un hilo para cortar este postre suave, revelando la hermosa sección transversal de sus capas.

Anpan

La repostería occidental se encuentra con la tradicional pasta dulce de frijol rojo “anko” en el “anpan”, uno de los bollos más icónicos de Tokio. A finales del siglo XIX, una época en la que el pan aún era desconocido para la mayoría de las personas en Japón, este pastel suave y húmedo relleno con el sabor familiar del anko causó sensación, ayudando a popularizar el pan en Japón.

Las variaciones son infinitas, desde combinaciones evolucionadas con mantequilla y queso crema, hasta versiones que realzan el sabor del wagashi mezclando castañas cocidas en almíbar con la pasta de frijol y otras más envueltas en pastelería danesa.

Mont Blanc

El Mont Blanc de estilo europeo, típicamente hecho con crema fresca y cubierto con pasta de castaña marrón, siguió un camino evolutivo diferente en Japón cuando se desarrolló a principios del siglo XX. Una característica distintiva de la versión japonesa es el uso de pasta de castaña hecha con “kanroni” (castañas cocidas en almíbar). Dado que las castañas kanroni a menudo adquieren un vibrante tono dorado gracias al kuchinashi (fruto del jazmín de Cabo), muchos Mont Blanc japoneses son de un amarillo más brillante. La suavidad de su dulzura, que recuerda al wagashi, ha ayudado a que se convierta en un clásico querido en Japón.

Sin embargo, alrededor del inicio del siglo XXI, los sabores más intensos del Mont Blanc marrón de estilo europeo comenzaron a ganar popularidad en Japón. Hoy en día, ambas versiones, la dorada y la marrón, están ampliamente disponibles. En algunas tiendas, incluso se puede disfrutar de una experiencia “en vivo”, donde la pasta de castaña se coloca fresca sobre el pastel ante tus ojos. Las versiones evolucionadas más recientes incorporan ingredientes como queso, matcha y otros, ampliando los horizontes de este querido postre.

En Tokio, otros dulces como yokan (gelatina dulce de frijol), taiyaki (pasteles con forma de pez rellenos de anko), bebidas de postre de matcha y mucho más esperan en cada esquina. Disfruta de este interminable descubrimiento “decadente” en la capital gourmet de Tokio.