Se inauguran los Juegos Sordoolímpicos Tokio 2025

Del 15 al 26 de noviembre de 2025

Los Sordoolímpicos, una competencia deportiva internacional para atletas sordos o con problemas de audición, se celebrarán en Tokio del 15 al 26 de noviembre.

Realizados por primera vez en Japón, los Sordoolímpicos de este año conmemoran el centenario de los juegos inaugurales, que se celebraron en París, Francia, en 1924.

Se espera que más de 6.000 atletas de entre 70 y 80 países y regiones participen en 21 eventos que se llevarán a cabo en 19 lugares de Tokio, incluidos el Parque Hibiya y el Tokyo Budokan, un gran pabellón de artes marciales que también se utiliza para diversos deportes y actividades recreativas.

La entrada es gratuita y no se requieren reservas, excepto para las ceremonias de apertura y clausura. Los visitantes pueden fácilmente ver competiciones de clase mundial mientras hacen turismo por la ciudad.

Las Sordolimpiadas son unas "Olimpiadas internacionales para personas que no pueden oír o tienen dificultades para oír".

Patrocinado por la Comisión Internacional de Deportes para Sordos (ICSD), esta es una competencia deportiva internacional para atletas deaf que se lleva a cabo cada cuatro años.

Además del lenguaje de señas internacional, se caracteriza por la seguridad visual de la información mediante luces de salida y banderas.

Las reglas de las Sordolimpiadas son casi las mismas que las de los Juegos Olímpicos. Entonces, ¿cómo transmites la señal para comenzar a aquellos que no pueden escuchar, no el sonido?

En las Sordolimpiadas, incluso si no puede escuchar sus "oídos", se utilizan varios dispositivos para dejarlo claro con sus "ojos" para que los participantes no estén en desventaja. Ver con los ojos se llama "shakuhosho".

Señales que pueden ser entendidas por "ojos"

Por ejemplo, el sonido de salida del inicio de una carrera de 100 metros. El inicio se anuncia con una "lámpara de flash" que brilla intensamente. Las linternas también se utilizan en diversos deportes como el baloncesto y el balonmano.

¿Cómo se utilizan otras señales de silbato de árbitros, como el fútbol y el rugby? El árbitro hace sonar el silbato e informa a los jugadores levantando la bandera o levantando la mano. Se han preparado varios ingenios para que los jugadores puedan verlo con sus "ojos".