KLM lanza vuelos de verano desde Oviedo y Santiago a Ámsterdam

KLM inaugurará la próxima temporada de verano 2026 dos nuevas rutas en España: Oviedo-Ámsterdam (inicio el 29 de marzo) y Santiago de Compostela-Ámsterdam (inicio el 30 de mayo). Los vuelos ya están a la venta.

"Nos complace anunciar la apertura de estas dos nuevas rutas, que marcan la llegada de KLM, por primera vez, a los aeropuertos de Asturias y Santiago-Rosalía de Castro. Estas conexiones permitirán a los viajeros procedentes de los Países Bajos, así como a pasajeros de todo el mundo que lleguen a través de la red global de KLM vía el aeropuerto de Ámsterdam, descubrir dos regiones únicas del norte de España, reconocidas por su riqueza cultural, gastronómica y paisajística. Al mismo tiempo, los pasajeros de Asturias y Galicia tendrán la oportunidad de volar directamente a Ámsterdam y, desde el aeropuerto de Schiphol, acceder a la amplia red de destinos europeos e intercontinentales que ofrece KLM", ha destacado Laurent Perrier, director general de Air France-KLM para España y Portugal.

Desde Oviedo y Santiago de Compostela, los pasajeros podrán volar, vía Ámsterdam, a numerosas ciudades europeas, como Estocolmo, Oslo, Copenhague, Berlín, Hamburgo, Fráncfort, Múnich, Edimburgo, Glasgow, Praga, Varsovia y Ginebra. Entre los destinos de largo radio disponibles destacan Buenos Aires, Singapur, Hong Kong, Kuala Lumpur y Seúl, así como muchos otros.

Con estas aperturas, KLM ofrecerá el próximo verano, junto con su socia Air France, vuelos desde 12 ciudades españolas (Alicante, Barcelona, Bilbao, Ibiza, Madrid, Málaga, Oviedo, Palma de Mallorca, Santiago de Compostela, Sevilla, Tenerife y Valencia) a Ámsterdam y París.

Oviedo - Aeropuerto de Asturias

Apertura de la ruta: 29 de marzo de 2026

Frecuencia de vuelos:

Del 29 de marzo al 3 de julio de 2026: un vuelo los sábados y un vuelo los domingos

Del 4 de julio al 30 de agosto de 2026: un vuelo diario

Del 31 de agosto al 24 de octubre de 2026: un vuelo los sábados y un vuelo los domingos

Tipo de avión: Embraer 190 (KLM Cityhopper)

Horarios de salida y llegada:

Oviedo-Ámsterdam - Vuelo KL1558, salida de Oviedo a las 16h50h., llegada a Ámsterdam 18:55h. (hora local)

Ámsterdam-Oviedo - Vuelo KL1557, salida de Ámsterdam: 14:10h., llegada a Oviedo: 16:20h. (hora local)

Santiago de Compostela - Aeropuerto Santiago-Rosalía de Castro

Apertura de la ruta: 30 de mayo de 2026

Frecuencia de vuelos:

Del 30 de mayo al 3 de julio de 2026: un vuelo los sábados y un vuelo los domingos

Del 4 de julio al 30 de agosto de 2026: un vuelo diario

Del 31 de agosto al 24 de octubre de 2026: un vuelo los sábados y un vuelo los domingos

Tipo de avión: Embraer 190 o Embraer 175 (KLM Cityhopper)

Horarios de salida y llegada:

Santiago de Compostela-Ámsterdam - Vuelo KL1566, salida de Santiago de Compostela a las 16h40h., llegada a Ámsterdam 19:05h. (hora local)

Ámsterdam-Santiago de Compostela - Vuelo KL1565, salida de Ámsterdam: 13:45h., llegada a Santiago de Compostela: 16:10h. (hora local)