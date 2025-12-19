Torta del Casar estrena el “Círculo de Apoyo” del Museo Helga de Alvear

viernes 19 de diciembre de 2025 , 08:00h

para dinamizar la vida cultural a través del arte

● La DOP Torta del Casar refuerza su compromiso con la promoción de la cultura y la gastronomía en Cáceres a través de este acuerdo

● El presidente del Consejo Regulador, Ángel Pacheco: “es de vital importancia unir el dinamismo de la cultura a la gastronomía representada por la Torta del Casar, porque contribuye al desarrollo integral del territorio”

El Consejo Regulador de la Denominación de Origen Protegida (DOP) Torta del Casar ha formalizado su adhesión a la iniciativa cultural ‘Helga Programa de Miembros’, como primer integrante del ‘Círculo de Apoyo’ del Museo Helga de Alvear. Con este programa filantrópico, el museo cacereño invita a distintos agentes destacados a contribuir a su misión: transformar la vida de las personas a través del arte y formar parte de una dinámica comunidad de personas y organizaciones que comparten la pasión por el arte contemporáneo.

El “Círculo de Apoyo” está formado por colaboradores que desean generar un gran impacto, ayudando al centro a desarrollar su programa de exposiciones, actividades y proyectos educativos a través de sus donaciones. Como contrapartida, los miembros que forman parte del círculo disfrutan de reconocimiento público, invitaciones a las preinauguraciones de las exposiciones, visitas guiadas gratuitas, acceso prioritario a actividades especiales, descuentos en catálogos y uso de las instalaciones del museo, entre otros alicientes.

La escenificación del acuerdo entre ambas entidades ha tenido lugar en el hall del Museo, y ha contado con la participación del presidente del Consejo Regulador de la DOP Torta del Casar, Ángel Pacheco, el director del mismo, Javier Muñoz, y la directora del Museo Helga de Alvear, Sandra Guimarães. Durante el encuentro, Pacheco ha expresado que “es un orgullo formar parte de esta iniciativa, que vincula a la Torta del Casar con uno de los referentes mundiales en cultura y permite al centro acercar la gastronomía extremeña al público que acude a sus actividades”.

Asimismo, en palabras de Guimarães, “el apoyo de la comunidad y de organizaciones como la D.O.P. Torta del Casar, tan ligadas a nuestro territorio, es vital para que podamos seguir trabajando desde el Museo de forma inclusiva, democrática e innovadora. Estamos muy agradecidos por su constante colaboración en eventos a través de su producto único, y contentos de darles la bienvenida al Programa de Miembros del Helga”.