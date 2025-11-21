Iberia Cards lanza tres nuevas tarjetas para transformar la experiencia de viajar

viernes 21 de noviembre de 2025 , 09:30h

Iberia Cards, la entidad de pagos y financiación al consumo conocida por su vinculación con Iberia y su programa de fidelización Iberia Club, presenta tres nuevas tarjetas que refuerzan su compromiso con la personalización y la innovación: Visa Iberia Icon+, Visa Iberia Zenit y Visa Iberia Aire.

Con esta nueva gama, la compañía busca ofrecer soluciones adaptadas a diferentes estilos de vida y consolidar su liderazgo en el sector.

Tres tarjetas que redefinen la forma de entender el viaje



* Visa Iberia Aire: Pensada para viajeros jóvenes que buscan calidad y flexibilidad. Esta tarjeta combina descuentos y ventajas en Iberia

—incluyendo la posibilidad de conseguir hasta dos vuelos de ida y vuelta en dos años con un uso normal de la tarjeta— con beneficios en experiencias y servicios asociados a Iberia Club, así como descuentos en gasolina, alquiler de coches, seguros de viaje y tarjetas telefónicas e-SIM.

* Visa Iberia Icon+: Diseñada para quienes quieren sacar más provecho a cada viaje y necesitan una tarjeta versátil. Incluye todos los beneficios de Iberia Aire y añade el acceso al nivel Iberia Club Plata, acumulación extra de Avios en compras del día a día, y acceso a Fast Track en aeropuertos. Adicionalmente, se convierte en la única tarjeta de crédito que ofrece acceso a Salas VIP de Iberia.

* Visa Iberia Zenit: Disponible únicamente por invitación, Iberia

Zenit, es la opción premium para viajeros frecuentes y sus familiares,

convirtiéndose en la única tarjeta del mercado con acceso al nivel Iberia Club Oro. La tarjeta ofrece, adicionalmente, acumulación extra de Avios, seguros premium, acceso a servicio concierge y ventajas exclusivas tanto en Iberia como en partners de Iberia Club y el sector viaje.

Con estos nuevos productos, Iberia Cards refuerza el compromiso con la innovación y la experiencia del cliente, integrando tecnología, seguridad y beneficios únicos en los ecosistemas de Iberia e Iberia Club. El objetivo de la compañía es ofrecer a sus clientes y partners la mejor propuesta de medios de pago vinculados al sector de viajes en España, apostando por la digitalización avanzada, la personalización y la expansión de sus soluciones de pago.

La compañía, cuyos productos se comercializan por canales de distribución propios, de BBVA y Banco Santander, fue pionera en el lanzamiento de tarjetas co-brand vinculadas al sector viajes en España para los clientes de Iberia, aprovechando la red y las capacidades de pago globales de Visa.

Actualmente, cuenta con 200.000 clientes y una cuota de mercado cercana al 10% en compras con tarjeta de crédito en el sector viajes.

Una propuesta de valor única para crecer a través de alianzas estratégicas

Iberia Cards refuerza su posición en el mercado con una propuesta

diferencial que combina las ventajas de conseguir beneficios con sus

partners estratégicos en sectores, como seguros, carburantes, viajes y

entretenimiento, y las ventajas de pertenecer a International Airlines Group (IAG), como la acumulación de Avios, el acceso a niveles del programa Iberia Club y promociones exclusivas para volar. Además, la compañía ha diseñado su estrategia de crecimiento con un objetivo claro: que cada gasto con sus tarjetas acerque el siguiente viaje.

“Iberia Cards es un pilar clave en nuestra estrategia de fidelización. Nos permite estar presentes en la vida diaria de nuestros clientes, reforzando su vínculo con la marca incluso cuando no están volando. Esa conexión es la que convierte una preferencia en lealtad”, según explica Víctor Moneo, presidente de Iberia Cards.

“Los partners son esenciales en nuestro modelo de crecimiento”, explica Francisco Javier Cobo Velasco, director general de Iberia Cards. “Es un win-win. Por un lado, enriquecen la propuesta de valor de las tarjetas aportando beneficios tangibles a nuestros clientes; por otro, obtienen visibilidad, recurrencia y preferencia de marca, porque nuestros usuarios piensan en ellos cada vez que pagan”, asegura. “Adicionalmente, nuestra experiencia construyendo con Iberia un caso de éxito de fidelización a través de una tarjeta de crédito, nos permite replicar este modelo para otras grandes empresas que quieran reforzar la vinculación de sus clientes y mejorar sus programas de loyalty”.

De cara al futuro, Iberia Cards aprovechará su experiencia y capacidades tecnológicas para expandir sus soluciones de pago en el sector turístico. Entre ellas, destaca el desarrollo de soluciones BNPL (Buy Now Pay Later), que ya utilizan operadores de referencia, y tarjetas virtuales para agencias, fruto de su acuerdo estratégico con Visa.

Según Eduardo Prieto, director general de Visa en España, “el turismo es una de las principales palancas de crecimiento para la economía española y seguirá creando valor si evoluciona hacia modelos centrados en el cliente en Visa, compartimos con Iberia Cards esta visión común y trabajamos juntos para facilitar pagos seguros, sin fricciones y prácticamente invisibles, que mejoran la experiencia del viajero y fortalecen su relación con la marca. Nuestro objetivo común es acompañar a un sector clave para el país con soluciones que aporten confianza, calidad y un vínculo sólido con el

cliente".

“Con esta nueva familia de productos, queremos acompañar a cada viajero en su manera única de vivir el viaje. Gracias a esta colaboración con Visa, Iberia Cards puede ofrecer a sus titulares soluciones que combinan personalización, tecnología y beneficios reales, para que cada experiencia sea más cómoda, segura y gratificante, aprovechando la red global de Visa” añade Bea Larregle, SVP y directora regional de Visa para el Sur de Europa.

El vínculo emocional como activo estratégico

Más allá de la tecnología y los productos financieros, la visión de Iberia

Cards pone un énfasis especial en el vínculo emocional con el cliente. La compañía busca consolidarse como una marca cercana y aspiracional, capaz de mejorar la experiencia de viajar, apoyándose en los valores de confianza y excelencia asociados a Iberia.

Con esta visión, Iberia Cards quiere seguir evolucionando para que cada tarjeta sea sinónimo de experiencias únicas y más oportunidades de viaje.