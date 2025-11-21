Atmosphere Core propone una Navidad inolvidable bajo el sol de las Maldivas

viernes 21 de noviembre de 2025 , 09:45h

La cadena de resorts y hoteles Atmosphere Core, referente del lujo contemporáneo en las Maldivas, presenta sus programas festivos 2025-2026, una invitación a celebrar las fiestas de Navidad y Año Nuevo bajo el sol del Índico. Con propuestas únicas en sus submarcas ATMOSPHERE HOTELS & RESORTS y COLORS OF OBLU, la compañía ofrece experiencias que combinan gastronomía exquisita, tradiciones locales y el inconfundible encanto de la hospitalidad maldiva.

Pasar la Navidad en las Maldivas es una forma de redefinir el espíritu de las fiestas. Lejos del frío invernal, los días transcurren entre playas de arena blanca, aguas turquesas y puestas de sol que tiñen el cielo de oro y coral. Aquí, los villancicos se mezclan con el sonido del océano, los brindis se hacen descalzos frente al mar y las luces navideñas se reflejan en la calma de la laguna. Una experiencia que combina bienestar y conexión con la naturaleza, ideal para quienes buscan unas fiestas diferentes, donde cada detalle se vive con serenidad y sofisticación.

Con 108 villas de 8 categorías diferentes, VARU by Atmosphere (ATMOSPHRE HOTELS & RESORTS) ofrece una estancia relajada en clave contemporánea. El resort cuenta con cinco restaurantes —incluyendo especialidades asiáticas y un espacio gourmet—, un restaurante abierto todo el día, dos bares y el ELE | NA Spa, donde se aplican tratamientos inspirados en técnicas ayurvédicas. Su ambiente, tranquilo pero con opciones para todos los públicos, lo hace adecuado tanto para parejas como para familias.

Con motivo de la Navidad, VARU by Atmosphere ha diseñado un programa muy especial que combina bienestar, gastronomía y diversión para todas las edades. Entre las propuestas destacan el vuelo festivo de cometas, las sesiones matutinas de yoga flotante y la ceremonia de encendido del árbol de Navidad, junto a juegos de playa y manualidades navideñas para los más pequeños. La experiencia continúa con demostraciones en vivo de elaboración de chocolate, un taller práctico de exfoliante corporal de coco y elegantes tés de la tarde con vistas al océano turquesa. Además, los huéspedes disfrutan de traslados en lancha rápida de ida y vuelta de cortesía y de una Nochevieja inolvidable, con cócteles en la playa y una espectacular cena de gala frente al mar.

Por su parte, OBLU NATURE Helengeli by SENTIDO (COLORS OF OBLU) es un destino para viajeros atraídos por la naturaleza y el snorkel. Con 153 villas de 9 categorías, el resort combina un buffet con influencias locales, noches temáticas y un restaurante a la carta junto al mar, además del ELE | NA Ayur Spa, que apuesta por ingredientes naturales y tratamientos de desconexión.

En OBLU NATURE Helengeli by SENTIDO, la Navidad se celebra con un programa que combina tradición, gastronomía y momentos inolvidables frente al Índico. Los huéspedes disfrutan de traslados de ida y vuelta de cortesía y del completo Island Plan™ todo Incluido, que acompaña una agenda repleta de propuestas especiales: desde la ceremonia de encendido del árbol de Navidad y una velada de villancicos hasta la llegada festiva de Santa. Las noches se llenan de sabor y ambiente con cenas temáticas, como la dedicada al “Tex-Mex”, además de la gran cena de gala de Nochebuena y la exclusiva Indian Ocean Gala Night. El cine también tiene su espacio con sesiones navideñas en la playa, mientras que la despedida del año promete ser inolvidable gracias a la “Ring of Fire” Gala Dinner, la fiesta de Nochevieja en la playa y una noche de cine bajo las estrellas para dar la bienvenida al nuevo año.

Estos programas son solo una muestra del espíritu navideño que se vive en los resorts de Atmosphere Core en Maldivas, donde cada detalle —desde la gastronomía hasta el bienestar, o desde las actividades familiares hasta las veladas frente al mar— se diseña para que las fiestas se conviertan en un recuerdo inolvidable. Una celebración cálida, sofisticada y profundamente ligada al entorno natural de las Maldivas, que invita a descubrir unas Navidades diferentes, vividas con la autenticidad y el cuidado que distinguen a la marca.