WOW 27 en Madrid

El mayor espectáculo de combate llega a la capital

Prepárate para vivir la revolución de las MMA.

WOW 27 aterriza en el Madrid Arena el 7 de mar​zo con una velada histórica donde deporte, adrenalina y espectáculo se fusionan como nunca.

Luchadores de élite, una producción inmersiva y la energía de miles de fans convertirán WOW 27 en una experiencia inolvidable.

WOW MMA: la revolución de las artes marciales mixtas en España

WOW MMA se ha consolidado como la empresa líder de artes marciales mixtas en España, revolucionando la escena del combate nacional con una propuesta que combina deporte de élite y espectáculo de primer nivel logrando récords de asistencia y convirtiéndose en la plataforma más importante para el desarrollo del talento nacional en MMA.

Con sede en Madrid/España, ofrece una oportunidad única para vivir una experiencia que enriquecerá en muchos sentidos. Eventos para disfrutar donde encontrar, deporte, lucha y arte combinados en una simbiosis en perfecta armonía.

La empresa cuenta con el respaldo de Ilia Topuria, campeón mundial invicto de la UFC, quien actúa como socio estratégico y ha convertido a WOW FC en un referente internacional del deporte.