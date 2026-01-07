El Museo Nacional Thyssen-Bornemisza recibió 1.003.455 visitantes en 2025

miércoles 07 de enero de 2026 , 08:30h

Un total de 1.003.455 personas ha visitado la colección permanente y las exposiciones temporales del Museo Nacional Thyssen-Bornemisza (Madrid) a lo largo de 2025, una cifra superior a la registrada en 2024, cuando recibió 951.821 visitantes (+5,4%). El 51,2% de estas personas es de procedencia nacional (38,5% de Madrid y 12,7% del resto de España) y el 48,8%, internacional.

La exposición más vista ha sido Picasso y Klee en la colección Heinz Berggruen, con 116.183 visitantes, abierta hasta el 1 de febrero de 2026, seguida de Proust y las artes (112.890 visitantes, del 4 de marzo al 8 de junio de 2025), la instalación Edgar Degas.

En la sombrerería (102.143 visitantes, hasta el 1 de marzo de 2026), Ayako Rokkaku. Para los momentos en que te sientes paraíso (100.396 visitantes, del 23 de mayo al 7 de septiembre de 2025) y Guardi y Venecia en la colección del Museo Gulbenkian (99.238 visitantes, del 3 de febrero al 11 de mayo de 2025).

Warhol, Pollock y otros espacios americanos lleva acumulados 94.918 visitantes y se podrá ver hasta el 25 de enero de 2026.