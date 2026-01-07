Iberia pone a la venta miles de asientos a precios especiales

miércoles 07 de enero de 2026 , 08:45h

Iberia estrena el año con las ofertas más esperadas para viajar por España, Europa, América y Asia. Ya ha comenzado la preventa exclusiva para miembros de Iberia Club y a partir del 8 de enero estará disponible para todos los clientes. Las ofertas estarán disponibles hasta el 26 de enero para volar entre el 10 de enero y el 10 de diciembre de 2026.

España, desde 21 euros por trayecto y Europa, desde 25 euros

Los clientes de Iberia que busquen destinos nacionales tienen ofertas desde 21 euros por trayecto para volar desde Madrid a Ibiza, Granada, Oviedo y Pamplona. También pueden volar a Palma de Mallorca desde 24 euros y a Valencia, Alicante, Bilbao, A Coruña, Santander y Sevilla desde 25 euros.

Si se buscan destinos europeos, en iberia.com y en la app de Iberia se pueden encontrar vuelos a capitales europeas como Lisboa, desde 25 euros por trayecto; Londres, desde 43 euros; París, desde 47 euros; y Ámsterdam, desde 66 euros. Los destinos invernales de Iberia cuentan también con precios exclusivos: Tromsø (desde 99 euros por trayecto), donde se puede disfrutar del encanto de las auroras boreales y hacer una excursión por los fiordos noruegos, o visitar a Papá Noel en Rovaniemi, desde 139 euros por trayecto.

América y Asia: vuela más lejos por menos

La campaña de ofertas de Iberia también ofrece precios imbatibles para viajar a los nuevos destinos de la aerolínea. A Orlando (Estados Unidos) se puede volar desde 205 euros por trayecto y la nueva ruta a Toronto (Canadá), que se estrena en junio, está disponible desde 235 euros en Turista y desde 479 euros en Turista Premium.

Iberia también ofrece precios exclusivos para volar a su amplia red de destinos en Estados Unidos: Nueva York, desde 177 euros por trayecto en Turista y desde 482 euros en Turista Premium; Boston, San Francisco y Washington, desde 200 euros; Orlando, desde 205 euros por trayecto y desde 425 en Turista Premium; o Puerto Rico, desde 207 euros por trayecto y desde 452 en Turista Premium.

En Latinoamérica, hay ofertas disponibles para viajar a México, desde 245 euros por trayecto; La Habana, desde 278 euros; Panamá, desde 280 euros; o São Paulo, desde 299 euros por trayecto en turista y 524 en Turista Premium, entre otros.

Uno de los destinos más demandados de Iberia es Tokio. Iberia, que opera la única ruta directa entre España y Japón, ofrece vuelos al aeropuerto de Narita desde 380 euros por trayecto. Además, durante los meses de marzo y abril, la aerolínea operará cuatro frecuencias semanales con motivo de la temporada del sakura, la floración de los cerezos. Es uno de los momentos más emblemáticos del año en Japón y atrae cada año a miles de turistas.

Paquetes de vuelo+hotel, al mejor precio

Iberia ofrece paquetes de viaje a precios únicos, con descuentos de hasta 300 euros al reservar vuelo+hotel o vuelo+coche para viajar hasta el 31 de diciembre de 2026. Se pueden conseguir vuelos a Nueva York con tres noches de hotel, desde 559 euros, o a Roma con dos noches de hotel desde 169 euros.

Para los clientes que busquen viajes familiares, se pueden conseguir vuelos a París con 3 noches en un hotel Disney y entrada para tres días a Disneyland Paris desde 429 euros, o vuelos a Orlando más siete noches de hotel para visitar Walt Disney World desde 1029 euros.

Todos los paquetes de viaje incluyen una maleta facturada y Avios extra (1 Avios por cada euro gastado), que se suman a los obtenidos por el vuelo. Además, se puede reservar la oferta desde solo 99€ y completar el pago más tarde de manera fraccionada.