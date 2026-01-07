Escapadas detox, viajes para recuperar el equilibrio tras los excesos navideños

Tras semanas marcadas por celebraciones, comidas copiosas, brindis interminables y rutinas en pausa, el inicio del nuevo año se convierte para muchos en un momento ideal para resetear cuerpo y mente. Desde Atlantida Travel, líder en la organización de viajes personalizados en España, se observa cómo esta tendencia se traduce, a menudo, en escapadas de bienestar para recuperar el equilibrio.

Los llamados “hoteles detox” son un destino al que peregrinar, ya que ofrecen mucho más que una simple escapada: a través de completos programas que combinan alimentación saludable, actividad física y descanso consciente en entornos privilegiados, el viajero realiza una inversión real en su salud y calidad de vida.

“La oferta de estos hoteles va más allá del concepto tradicional de spa. Si bien en España la demanda todavía es moderada, el auge de estos alojamientos en mercados como Alemania, Suiza, Austria o Asia apunta a que su popularidad en nuestro país no tardará en crecer de forma significativa”, señala Francesc Escánez, CEO de Atlantida Travel.

Entre los referentes internacionales de esta filosofía destaca SHA Wellness Clinic, con sedes en España y México, y a partir de 2027 también en Emiratos Árabes. El centro es pionero en programas de salud integral basados en nutrición terapéutica, medicina preventiva y bienestar holístico con alojamiento de alta gama. Así, se pueden completar programas que van desde “longevidad avanzada” hasta “desintoxicación y peso óptimo”, en un enclave donde ciencia, salud y lujo se dan la mano.

Alemania, cuna de este movimiento desde la década de los setenta, cuenta con Lanserhof; sus espacios Tegernsee, en Baviera, y Sylt, en el mar del Norte, son auténticos referentes europeos en detox médico avanzado y regeneración profunda. Su misión es armonizar cuerpo, mente y alma no solo para tratar enfermedades, sino para mantener la salud a largo plazo. Sus áreas de acción abarcan la medicina del sueño y biorritmos; la psique y emociones; la nutrición; la fitoterapia; y chequeo y diagnóstico avanzado, entre otros, con el fin de sentar las bases de un estilo de vida más sostenible.

Con más de 5000 m², Chenot Palace Weggis, ubicado a orillas del lago suizo de los Cuatro Cantones, es una de las expresiones más sofisticadas del turismo de bienestar médico. Combina el método Chenot ―que hace uso de la medicina moderna y la sabiduría de las prácticas curativas tradicionales orientales― con un entorno alpino de máxima exclusividad, solo apto para los bolsillos más holgados. El palacio, que data de principios del siglo XX, cuenta con 97 habitaciones y suites, concebidas como una prolongación de su filosofía de bienestar y regeneración.

En este tipo de escapadas, el componente deportivo es también fundamental. Desde yoga, pilates y meditación, hasta senderismo, ciclismo o entrenamiento funcional: las actividades se adaptan a cada perfil y nivel físico. Hoteles como VIVAMAYR Altaussee, en el corazón del Salzkammergut austríaco, ofrecen las llamadas “terapias de movimiento” que trabajan tres pilares fundamentales del fitness: fuerza, resistencia y flexibilidad. A través de un enfoque holístico, durante su estancia, los huéspedes pueden practicar desde pilates reformer y entrenamiento EMS (electroestimulación) hasta shiatsu, qi gong y yoga. El resultado es una experiencia de movimiento completa, adaptada a cada persona, que no solo fortalece el cuerpo, sino que invita a reconectar con él.