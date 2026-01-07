Cómo instalar correctamente las cadenas de nieve en tu vehículo

La borrasca Francis ha dejado lluvia y nieve en buena parte de España. Ante este temporal, muchos conductores se enfrentan al reto de instalar correctamente las cadenas de nieve en sus vehículos. Aunque son un elemento esencial para circular con seguridad en condiciones adversas, su colocación incorrecta puede comprometer tanto la eficacia como la seguridad en carretera. Desde Norauto, la cadena de mantenimiento integral del automóvil, se subraya la importancia de practicar y tener estos errores en mente para no cometerlos llegado el momento.
En primer lugar, hay que tener en cuenta que no siempre es necesario colocar las cadenas de nieve. Esto es así cuando el vehículo lleva neumáticos de invierno o all-season homologados para nieve. Estos neumáticos ofrecen la suficiente adherencia sin necesidad de cadenas. Basta con buscar dos marcajes específicos en el flaco del neumático; “M+S” (Mud+Snow, barro y nieve) y el símbolo 3PMSF, que consiste en una montaña de tres picos con copo de nieve.
Los 11 errores más comunes:
- Poner las cadenas solo si es obligatorio. Tráfico puede tardar un tiempo en comunicar la obligatoriedad de las cadenas a través de los paneles de información. Por lo tanto, es importante colocarlas si se observa que la nieve se empieza a acumular en la vía.
- Colocar cadenas que no corresponden con el tamaño del neumático. No es lo mismo un neumático que requiere una cadena estándar de 7 mm que la que necesita un Suv o 4X4. Las cadenas que se utilizaban para un anterior vehículo pueden no valer para el nuevo por lo que se recomienda comprobarlo antes.
- Colocar las cadenas de nieve en un lugar inapropiado. Es importante escoger un lugar seguro y apartado del tráfico rodado. Hay que tener en cuenta que colocar las cadenas es algo que lleva tiempo y que debe hacerse bien y, por supuesto, con total seguridad. En este sentido, Norauto recuerda que hay que ponerse el chaleco reflectante si se hace en el arcén, algo que no es aconsejable pero que, en alguna ocasión, puede resultar inevitable. En este caso, hay que señalizar la ubicación con la V-16, homologada y conectada con Tráfico y obligatoria desde enero de 2026.
- No haber practicado antes. Muchos conductores nunca han instalado cadenas hasta que se ven obligados a hacerlo. Practicar un entorno controlado permite familiarizarse con el proceso y evitar errores bajo presión.
- Montarlas en las ruedas equivocadas. En vehículos de tracción delantera, las cadenas deben colocarse en las ruedas delanteras; en los de tracción trasera, en las traseras. En coches con tracción total o 4x4, lo recomendable colocar cadenas en los cuatro neumáticos.
- No seguir las indicaciones del fabricante en su instalación. Hay que seguir todos y cada uno de los pasos para que las cadenas queden bien colocadas y ajustadas. Si están demasiado flojas, pueden soltarse o dañar el vehículo. Si están demasiado tensas, pueden romperse. Algunos modelos incluyen sistemas automáticos de tensión que facilitan este paso.
- Instalar las cadenas sin la protección necesaria. Hay que llevar siempre guantes para evitar cortes y una linterna en el maletero para facilitar el montaje en condiciones adversas.
- No revisar su estado antes de usarlas. Las cadenas deben estar en buen estado, sin eslabones rotos ni signos de oxidación. Un fallo en plena nevada puede dejar al conductor en una situación comprometida.
- Circular a velocidad excesiva con las cadenas puestas. Una vez instaladas, no se debe superar los 50 km/h. Si son cadenas metálicas, no hay que exceder los 30 km/h. Circular a mayor velocidad puede provocar vibraciones, pérdida de control o daños en el vehículo.
- Seguir circulando con las cadenas cuando ya no es necesario. Las cadenas están diseñadas para usarse sobre nieve o hielo. Si se circula con ellas sobre asfalto limpio, se pueden dañar tanto las cadenas como los neumáticos.
- No revisar la tensión de las cadenas. Norauto recomienda que, si se ha optado por cadenas de tensión manual, se circule 100 metros para posteriormente volver a ajustarlas. Hay que revisar con frecuencia que las cadenas están bien montadas y sujetas, que no se haya soltado ningún enganche.
- Comprar las cadenas de nieve en un lugar especializado donde cuenten con una amplia variedad de modelos y el conocimiento necesario para que puedan resolver cualquier duda del usuario. En este sentido, las cadenas textiles son una excelente opción para un uso ocasional al ser más fáciles de instalar, tener un menor peso y ser más fáciles de guardar.