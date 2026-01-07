Cómo instalar correctamente las cadenas de nieve en tu vehículo

miércoles 07 de enero de 2026 , 08:15h

La borrasca Francis ha dejado lluvia y nieve en buena parte de España. Ante este temporal, muchos conductores se enfrentan al reto de instalar correctamente las cadenas de nieve en sus vehículos. Aunque son un elemento esencial para circular con seguridad en condiciones adversas, su colocación incorrecta puede comprometer tanto la eficacia como la seguridad en carretera. Desde Norauto, la cadena de mantenimiento integral del automóvil, se subraya la importancia de practicar y tener estos errores en mente para no cometerlos llegado el momento.

En primer lugar, hay que tener en cuenta que no siempre es necesario colocar las cadenas de nieve. Esto es así cuando el vehículo lleva neumáticos de invierno o all-season homologados para nieve. Estos neumáticos ofrecen la suficiente adherencia sin necesidad de cadenas. Basta con buscar dos marcajes específicos en el flaco del neumático; “M+S” (Mud+Snow, barro y nieve) y el símbolo 3PMSF, que consiste en una montaña de tres picos con copo de nieve.

Los 11 errores más comunes: