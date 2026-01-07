Acceso más rápido al transporte público en Taipéi

miércoles 07 de enero de 2026 , 09:15h

La compañía anunció que habilitará los pagos con tarjeta de crédito para julio de 2026.

Los pasajeros podrán usar códigos QR para acceder a los trenes y autobuses urbanos del Metro de Taipéi a partir del 3 de enero de 2026, en un paso más hacia la digitalización del transporte público en la capital taiwanesa. Esta nueva modalidad permitirá a viajeros y residentes ingresar al sistema simplemente escaneando un código desde su teléfono móvil, sin necesidad de tarjetas físicas o boletos tradicionales.

La iniciativa busca facilitar la experiencia de los turistas internacionales, quienes a menudo enfrentan barreras idiomáticas o desconocimiento de los sistemas de pago locales. Con los códigos QR, los visitantes podrán comprar y gestionar sus trayectos de forma más rápida y sencilla, integrando el transporte urbano a aplicaciones móviles y plataformas digitales ya ampliamente utilizadas en viajes. Además, el sistema promete reducir tiempos de espera y agilizar el acceso en horas pico.

Este avance forma parte de la estrategia de Taipéi para consolidarse como un destino turístico inteligente, apostando por soluciones tecnológicas que mejoren la movilidad urbana y reduzcan el uso de papel y plástico. La ciudad, reconocida por la eficiencia y limpieza de su transporte público, refuerza así su imagen de metrópoli moderna, sostenible y preparada para recibir a millones de visitantes en los próximos años.